立凱-KY認證客戶增至41家 推授權量產新商業模式

磷酸鐵鋰 (LFP) 正極材料商立凱 - KY(5227-TW) 今 (16) 日更新 2022 年客戶認證進度，現今共有 41 家歐美與亞洲客戶，較去年新增 24 家，終端應用涵蓋儲能、電動車、固態電池等領域，客戶與市場遍及全球，同時也將商業模式從過往自行量產、改為授權技轉。

細分客戶應用，立凱補充，41 家內有 13 家同時進軍儲能與電動車電池，專攻儲能電池客戶有 8 家、專攻電動車電池的有 14 家，另有 6 家固態電池客戶。

立凱指出，磷酸鐵鋰電池已成全球主流，公司客戶開發也有斬獲，尤其在儲能領域收穫最大，目前已掌握 4 家進入量產的儲能電池客戶，未來將由公司授權技轉客戶量產，並非自行生產再交予客戶。

隨著全球儲能電池以磷酸鐵鋰作為發展主軸，立凱預期，2025 年前客戶生產的產品將大多用於儲能，而電動車電池的認證時間因遠較儲能電池長，加上公司終端客戶皆為國際車廠，所需的認證時間與拉升產能的時間必然更長，預期公司的終端應用市場在 2028 年前都以儲能電池為主。

立凱看好，由於現有客戶需求成長十分強勁，預計 2025 年客戶需求將超過每年 17 萬噸，2028 年起每年更將超過 52 萬噸，與目前 1 年僅千餘噸的出貨量相比，成長以百倍計。

立凱表示，公司過去採取自行生產的模式，已無法因應歐美市場未來龐大的需求，因此過去 1 年進行商業模式轉型，積極對外展開專利技術授權與轉移，以滿足各國客戶對產能的需求。

公司認為，專利技術授權與轉移為主的輕資產商業模式，除了有助客戶自主提升產能，公司本身也可以將原來以擴廠製造的獲利模式，轉為以客戶開發為前導，以技轉收取權利金的獲利模式。