軟銀願景基金領投 美國新創Firework獲1.5億美元融資

《日本經濟新聞》周二 (24 日) 報導，提供「Firework」影片編輯和串流服務的美國 Loop Now Technologies，日前在 B 輪融資募得 1.5 億美元，該輪融資由軟銀集團旗下願景基金 2 號 (SVF2) 領頭。

Loop Now Technologies 在實施 B 輪融資後，目前公司估值約為 7.5 億美元。該公司所提供的 Firework 軟體服務可輕鬆將短影片或現場直播影片上傳至網路，主要客戶是電商和網路媒體營運商。只要顧客們在網站上觀看影片或購物時，業者將可獲取相關數據，也可活用這些用戶資料來幫助擬訂未來的行銷計畫等。

目前全球有超過 700 家企業使用 Firework，而 Loop Now Technologies 也在 2021 年進入日本市場，用戶包括日本成衣大廠 Yamato International 和出版社的光文社等。

近來軟銀願景基金的運用績效惡化，導致軟銀在 2021 年度出現 1.708 兆日圓淨損。軟銀董事長兼公司社長孫正義在 5 月 12 日的財報說明會上表示，他明白現在的狀況是必須「固守」。一般認為，軟銀將需挑選更具競爭力的新創企業，以利持續投資。