日本4月PC出貨連13個月衰退 後續恐持續下滑

日本電子資訊技術產業協會 (JEITA) 周二 (24 日) 公布，2022 年 4 月日本國內電腦出貨台數年減 23% 至 48.8 萬台，已連續 13 個月呈現年減，自 2020 年起，日本消費者在 COVID-19 疫情影響之下提前購買電腦，基期已墊高，導致銷量回落。

日本研調公司 MM 總研 (MM Research Institute) 執行董事中村成希表示，中國其他地區也有可能實施封城，製造商方面也還難以評估供給狀況要到何時才會回穩，預料接下來，電腦出貨量與去年同期相比，將從目前的持平轉為減少。

依照類別來看，佔出貨數量 8 成的筆記型電腦，5 月出貨年減 28% 至 38.8 萬台。對此，JEITA 指出，2020 年度 (至 2021 年 3 月) 中小學生每人一台電子學習裝置的「GIGA School」構想，推升筆電出貨大增，其中有部分筆電出貨尚涵蓋在 2021 年 4 月的出貨量中，因此導致今年出貨量呈現回落現象。

此外，電腦出貨量萎縮的原因，還包括上海封城所導致的電子產品代工廠營運受限、以及物流業務的制約等。JEITA 表示，雖然不清楚出貨台數減少的具體數字，但是就整體數字來看、是有出現影響。