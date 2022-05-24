〈台北國際電腦展〉高通：先進製程與2家夥伴合作 維持多元晶圓代工策略

高通 (QCOM-US) 今 (24) 日舉辦 COMPUTEX2022 記者會，高通資深副總裁暨行動、運算與 XR 部門總經理 Alex Katouzian 指出，高通會維持多元晶圓代工策略，尤其在先進製程會與兩家業者合作；市場普遍預期是台積電(2330-TW)(TSM-US)、三星。

Alex Katouzian 認為，高通的多元晶圓代工策略對公司很有助益，尤其是在供貨短缺情況下，可讓生產組織反應更靈活、更迅速，目前在較先進的製程節點主要與兩大晶圓廠合作，至於較成熟的節點則有更多的晶圓代工廠夥伴。

近期手機市場雜音頻傳，Alex Katouzian 坦言，儘管現在有疫情影響，使成長趨緩，不過 5G 滲透率仍不斷提高，市場也持續開發相關應用與服務，因此預期 5G 手機出貨會維持成長態勢。

至於競爭對手近來積極跨入旗艦領域，Alex Katouzian 重申，高通向來是安卓體驗的頂級代名詞，也與眾多品牌合作，且除手機外，也會延伸至 PC、XR 還有穿戴式裝置。

針對 mmWave(毫米波) 應用，高通預期除了個人裝置外，也逐步往企業用專網、多人對戰遊戲、社群媒體，以及上傳下載資料照片等領域拓展，看好相關非手機的應用生態系規模將超越手機領域。

市場也關心 Arm Based PC 市況，Alex Katouzian 強調，由於消費者現今的使用方式跟過往不一樣，轉而注重便攜性、行動性、安全性、連網與電池壽命等，並希望在任何時間與地點提高生產力，因此需求並沒有減速，生態系還在持續擴大。