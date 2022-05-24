趁股價下跌回購 今年美企庫藏股總金額有望創下新高

近期美股持續震盪，標普 500 指數更瀕臨熊市。不過，隨著股價下跌，不少美國企業趁機回購自家股票，預計今年美企實行庫藏股金額將達到 1 兆美元，創下新高。

由於美聯準會 (Fed) 升息、高通膨、俄烏戰爭以及美中等國經濟成長放緩，美股陷入修正，截至週一 (23 日)，標準普爾 500 指數今年迄今下跌了近 17%，道瓊工業平均指數下跌超過 12%。羅素 2000 指數也下跌了近 21%。

這對擁有多餘現金的企業來說並不完全是壞消息，股價下跌讓企業能夠趁機以更便宜的價格實施庫藏股，減少在外流通的股票數量，從而提高股價和每股純益，並為股東信心帶來提振。

根據標普道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 的數據顯示，已公佈第一季財報的標準普爾 500 指數成分股公司中，買回庫藏股金額達到 2690 億美元，較去年同期增長 58%。

Birinyi Associates 彙整數據顯示，今年 1 月以來，美國企業已宣布 6660 億美元的庫藏股計畫，較去年同期增加 19%。

隨著標普 500 創下 10 多年來最長周線跌勢之際，企業內部人士正在進場抄底，5 月買進自家股票的人數有望超越賣股人數，為 2 年來首見。

這些內部人士若成功抄底，必須歸因於他們對預期獲利的信心，一旦預測成真，標普 500 指數成分股公司明年 EPS 將達 248 美元，換算當前本益比約 16 倍，從歷史標準來看算是便宜。