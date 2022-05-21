何謂熊市？何時能反彈？

S&P 500 指數周五 (20 日) 盤中一度跌入所謂的熊市，這意味什麼？

「熊市」代表急遽且持續的市場低迷走勢，普遍定義為自近期高點下跌 20% 或以上，可用於 S&P 500 指數、道指等大盤，也可用於個股表現。

目前科技股加權的那斯達克綜合指數已經進入熊市，因為高通膨、升息、俄烏戰爭以及對經濟衰退的擔憂情緒，種種因素嚇壞了華爾街。

以 20% 跌幅作為分界並非因為該數據有特別之處，對投資者來說，這偏向一種象徵和心理障礙。

美國佛州奧蘭多理財規劃師 Charlie Fitzgerald III 談到熊市時表示，這個金融市場的術語代表的是「一段艱難的時期。」

相對於熊市，「牛市」指的是股市飆升的時期，大致上自經濟大蕭條 (Great Recession) 以來一直如此。

熊市並不罕見，更可說是股市常規特徵。根據古根海姆投資公司的數據，自二戰以來，S&P 500 指數有 9 次跌幅介於 20% 至 40% 之間，另有 3 次跌幅超過 40%。(2022 年尚不納入分析。)

平均而言，股市在經過那樣的下跌後，分別需要耗費 14 個月和 58 個月的時間才能恢復。上一次熊市發生在 2020 年 2 月至 3 月期間，當時 S&P 500 指數下跌 34%，一直到 8 月中旬才反彈。

然而，當前的低迷會持續多久很難預測，Fitzgerald 說：「人心本就難以預測。」