上海封城將造成新一波塞港浪潮？

中國封城已經邁入第七週，擁有 2600 萬居民的上海市，也已經停擺這麼長的時間。而上海除了是中國最大的貿易城市以外，也是最大的運輸港，如今封城造成的停擺已經累積，而上海市近期的單日確診人數也已經降至三位數，代表封城可能會在近期解除，屆時累積起來的進出口貨物，將會一口氣從上海的港口重新出貨，全球一度緩解的塞港情形，也可能因為這突如其來的貨物量，而再次受到影響。

這樣的情況下，貨櫃航運又有了新的題材。截至上個月為止，上海仍有 222 艘船等待進港，比一個月前增加 15%，寧波則有 134 艘船等待進港，比一個月前增加 0.8%，更北邊的日照、董家口、青島港合計增加 33%，約 121 艘，這當中包括貨櫃船也包括散裝船。

因為這樣，今天貨櫃航運股、散裝航運股的股價也已經開始反應，且就像我之前幾篇專欄裡提到的，以基本面看待航運股，是明顯被低估的，會上漲也很理所當然。投資人看到這裡一定會想問︰那麼要怎麼樣才能判斷航運股如今還能不能買？關於這點就由老師來講給各位聽。

長榮 (2603-TW) 4 月營收 581.9 億元，雖然小幅月減，但年增幅度高達 102% 比上個月還要強勁。且今年第一季表現也已經結算，整體營收年增 89.9%，代表長榮今年的營收基本上已經確定會比去年要強，而獲利表現也會超越去年的 45.57 元，換算本益比非常低廉，目標價還是要放到 200 元，才算比較合理，如今長榮的 144 元還具備很大的上漲空間，只要題材夠熱，就有繼續向上衝的可能性存在。

陽明 (2609-TW) 也是一樣的道理，4 月營收 368.64 億元，小幅度月減、年增 69.9％，第一季營收 1,067.04 億元，年增 71.32％。兩者相比陽明一直是稍弱於長榮的，也致使他股價位階長居長榮之下。但真正要比較起來，兩者的獲利表現並沒有差多少，更甚至陽明去年的獲利還高於長榮，說明它的股價比長榮還要被低估，上漲空間也會拉得比長榮還要大。

萬海 (2615-TW) 的營收表現也與另外兩者差不多，這邊就不再多提，雖然萬海近期業外消息有點多（比如說去買台積電、另外被韓國開罰兩億元），導致投資人對其比較沒有信心，但整體表現其實是沒太大問題的，而且，萬海在增加運力方面也相當積極，近兩年不僅購入 20 艘二手船，更宣布斥資近 7 億美元向三星重工訂造 5 艘運力 1 萬 3100 TEU（20 呎標準貨櫃）的新造船，可以看見其對後市展望的信心。

彗洋 (2637-TW) 今年配發 5.5 元現金股利，擁有散裝航運股中最優秀的殖利率表現。該公司靈活調整租船政策，其固定租金船與指數連動船比重一直在配合市場進行調整，整體毛利率也因此穩健成長當中，以營業項目表現來看，彗洋今年船舶換約漲幅可望從三成上修至四成，後續營運狀況穩定，是我在散裝航運股中曾經獲利過的股票，具備所有上漲的條件。

總結而言，貨櫃航運股、散裝航運股的漲幅或許現在才要開始，許多人都認為航海王時代已經結束的當下，就是它們最佳的反攻時機，以目前的狀況來看今年可以確定已經很不錯，明年的話還需要觀察，但航運族群整體的未來性，目前是仍然可以期待的。

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