00907未演蜜月行情 定期定額存股微笑曲線威力可期

台股 ETF 再添新兵，永豐投信打造首檔存股概念、雙月配息的永豐優息存股 ETF(00907-TW) 今 (24) 日掛牌上市，不過遇上大盤回跌，00907 也隨勢小跌，上市首日未上演蜜月行情，永豐投信表示，股市震盪時，可透過定期定額投資，最能展現「微笑曲線」的威力。

00907 於 5 月上旬募集期間，遇全球金融市場震盪，台股股價劇烈波動，仍吸引存股族近 22 億元資金湧入，永豐投信指出，在這波股價動盪行情中，不少存股標的重新回到價值區間，也提供長期存股族較佳進場機會。

00907 是專為存股族打造的台股 ETF，追蹤標的指數為「特選臺灣優選入息存股指數」，該指數編製鎖定市值前 250 大民生必需景氣循環相關產業，以企業 ESG 表現、公司獲利、股利配發為篩選條件，挑選 30 檔上市股票作為成分股，產業別投資聚焦穩定配息與具備存股概念的金融與傳產股。

00907 永豐優息存股 ETF 每年僅一次更換成分股，追蹤標的指數「特選臺灣優選入息存股指數」，於每年 6 月進行成份股調整，成份股調整後能以符合當下股息殖利率的價值狀態，參與第三季台股年度除權息旺季行情，成份股不會因過度頻繁的調整，帶來額外變化與成本。

永豐投信指出，第三季將進入台股除權息高峰，近期股價回檔，更提供佈局股息殖利率投資機會，而在除權息同時，還可以迎接除權息、填權息行情，等待下半年全球股市波動趨緩，展現金融行情修復驅動力。

此外，由過去 15 年市場遭遇特定危機事件發生時，金融市場修復力可以發現，事件衝擊下對於台股大盤走勢與不同產業別也帶來不同影響程度與後續修復力，台股大盤平均復原天數為 717 天，不過，價值型產業有機會較快修復回到衝擊前的常軌表現，台灣傳產、金融類股平均復原天數約 525 天，顯示金融與傳類股因獲利穩、波動低、殖利率高，空頭修復能力也相對優異。

永豐投信也提醒，股市震盪時，最能展現「微笑曲線」的威力，近期行情修正壓力出現的同時，藉由定期定額投資在波動行情中可以展現長期價值，降低長期平均買進成本，等待行情反轉向上的機會，而 00907 為首檔存股型 ETF 上市後，也將洽各券商提供定期存股服務。