00907首創雙月配 吸引逾21億元存股資金湧入

永豐優息存股 ETF(00907-TW) 鎖定金融、傳產股，為首檔雙月配存股概念的台股 ETF，上周募集結束，募集逾 21 億元資金，昨 (17) 日獲准成立，永豐投信指出，美、台升息、本土疫情，台股加權指數自今年高檔拉回，最大修正幅度超過 15%，在股價動盪行情中，不少存股標的重新回到價值區間，吸引長線存股族湧入。

去年在台股衝高行情中，台股 ETF 發行受到投資人青睞，鎖定 ESG、半導體、智能車等偏權值型、積極型科技主題等；今年初至今，已有 3 檔台股 ETF 發行，包括：新光臺灣半導體 30(00904-TW)、FT 臺灣 SMART(00905-TW) 與永豐優息存股 (00907-TW)。

其中，今年在台股行情震盪中，新發行的台股 ETF，將投資概念擴及升息受惠股、價值型標的，00907 首創雙月配息機制，永豐投信分析，從這次參與募集的投資人、銷售金額結構發現，存股概念 ETF 更吸引退休族群、中高齡受薪族群的認同，較去年募集的台股 ETF 投資人平均投資金額更為提高，投資單位數增加，將有利於未來雙月配息機制的成本、領息效益。

00907 追蹤標的指數為「特選臺灣優選入息存股指數」，該指數編製鎖定市值前 250 大民生必需景氣循環相關產業，以企業 ESG 表現、公司獲利、股利配發為篩選條件，挑選 30 檔上市股票作為成分股，截至 4 月底，所追蹤指數的金融股佔比 63.2%、其餘為傳產股，顯示產業鎖定價值型類股。