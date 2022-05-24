〈彭双浪開講〉面板價低迷 坦言大量低階產品確實辛苦

面板大廠友達 (2409-TW) 暨台北市電腦公會理事長彭双浪今 (24) 日出席活動，針對近期面板價格跌勢，他表示，價格是由供需決定，現階段因消費性產品需求疲弱，客戶在調整庫存，連帶讓價格受影響，確實有些大量的低階產品蠻辛苦的，至於封控影響則在逐步改善中，估 5、6 月營運都將較 4 月回溫。

近期面板價格持續破底、甚至接近現金成本價，彭双浪認為，待客戶庫存回到健康水準後，面板價格可望朝正向波動，但他強調價格仍需由供需兩端決定，至於現階段確實有些大量的低階產品較為辛苦，不過友達近年持續布局中高階、客製化產品，拉升商用比重，預期在雙軸轉型策略下，營運受大環境影響將低於同業。

展望今年，彭双浪說，今年有很多不確定因素，每一周都有變化，對營運挑戰大，從年初俄烏戰爭、原物料導致石油及食品大漲、通膨壓力、中國封控，都壓抑整體消費市場動能，觀察 4 月上海汽車銷售量為 0，可以顯見消費力度大受衝擊，且包含物流也尚未完全緩解。

至於友達是否下修第二季營運展望，彭双浪說，第二季主要是 4 月受華東地區封控影響，導致生產、物料、物流、人員不順，且下游組裝廠也同步受到封控影響，但目前來看，整體供應鏈正在恢復中，因此友達持續密切觀察，以現階段而言，5、6 月營運會比 4 月好一些。

彭双浪進一步指出，之前提到的紙箱、膠帶其實都不是生產問題，而是運輸問題，目前逐步復工後，最大的問題是缺卡車司機，因當地政府要求每天都要做核酸檢測，讓司機每日運量大幅下滑，從過去每天五趟到現在只能跑一趟。

從大環境來看，彭双浪坦言近期不論電視、手機、電腦等消費性產品需求都很疲弱，且面板需求下滑也會拖累驅動 IC 需求，並在反映到對半導體需求，不過商用、電動車需求仍相對強勁。