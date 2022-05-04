大存股時代 00907首檔雙月配ETF募集倒數

今 (2022) 年在全球金融環境步入升息、通膨節奏之際，大存股時代來臨，目前台股投資價值股、防禦策略最熱門，永豐投信首檔雙月配息、存股概念、聚焦價值股投資的台股 ETF，永豐優息存股 ETF(00907-TW) 將在 5 月 9 日開始募集，再開創存股主題投資新風潮。

永豐優息存股 ETF 追蹤標的指數為「特選臺灣優選入息存股指數」，該指數編製原則，鎖定市值 250 大民生必需景氣循環相關產業，以企業 ESG 表現、公司獲利、股利配發為篩選條件，挑選 30 檔上市股票作為成分股，成分股具有公司經營體質健全、穩定配發股利，產業別投資聚焦穩定配息與具備存股概念優質金融、傳產等價值型類股。

永豐投信總經理濮樂偉指出，今年美國、台灣同步啟動升息循環周期，投資人理財工具進入以股息取代債息的年代，過去習慣以債券收息為主的投資工具型態轉變，加上今年金融市場呈現大波動行情，濮樂偉建議，投資人宜採防禦、穩健策略投資，有息收需求的投資人，不妨鎖定類債型股票工具。

濮樂偉說明，此檔存股概念台股 ETF，主因觀察到市場存股需求火熱，證交所最新統計，3 月份定期定額單月存股規模暴增至 65 億元。

永豐優息存股 ETF 擬任基金經理人張怡琳指出，近一年台股攻高後，行情波動加劇，剛過去的 4 月份台股修正點數近 1200 點，短期股價震盪劇烈，也突顯防禦性、價值型資產配置重要性。

張怡琳指出，這檔存股概念的 ETF 追蹤「特選臺灣優選入息存股指數」，臺指公司資料顯示，4 月底成份股中約有 63% 為金融股，其餘 37% 為景氣循環傳產股等，這類偏防禦性、價值型的產業，長期波動度較大盤指數來得低，此外，指數過去五年平均股息殖利率約 5%，也具備殖利率保護力提供支撐性。

近年新發行台股 ETF 配息頻率由年配、半年配、一直到季配，配息間隔呈現縮短趨勢，永豐優息存股 ETF 首創台股 ETF 雙月配息機制，除息月份落在偶數月，提供每兩個月固定現金流，同時透過收益平準金機制，可合理反映不同投資人持有期間的實際息收報酬。

