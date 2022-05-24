美股重點新聞摘要2022年05月25日

今日操盤前瞻

美國 5 月製造業 PMI、新屋銷售

美股財報：百思買、網易

拉加德暗示 9 月結束負利率 歐元創近一個月高 美元重挫

因歐洲央行 (ECB) 拉加德 (Christine Lagarde) 釋出 9 月底前結束負利率政策的可能性，歐元周一 (23 日) 強勢反彈，創近一個月新高，美元指數則重挫逾 1%。閱讀全文...

橋水投資長示警：市場仍過於樂觀

全球最大避險基金橋水基金（Bridgewater Associates）共同投資長 Greg Jensen 表示，即便是在經歷債券與股票暴跌的幾周動盪之後，市場仍「過於樂觀」，投資人尚未適應通膨上升與經濟成長放緩的「長期變動」時期。閱讀全文...

以史為鑑：美股已反映大部分衰退顧慮 可能還有 7-13% 下跌空間

對美股交易員來說，好消息是美國經濟衰退的預期幾乎已完全反映在股市中。但壞消息是：如果歷史可資借鏡，它並不是 100% 的保證。閱讀全文...

摩根大通調升全年淨利收入預期 確認今年可實現 17% 資本回報率

摩根大通 (JPM-US) 周一 (23 日) 召開投資人大會，針對市場擔憂其可能開始失去優勢，對其獲利前景提出更樂觀的看法。閱讀全文...

緊急推出 33 項措施穩經濟 中國計劃增加退稅逾 1400 億元

為了緩解抗疫封鎖措施對經濟造成的嚴重影響，中國將推出一系列「穩經濟」措施，包括增加退稅超過 1400 億元人民幣 (211 億美元)。閱讀全文...