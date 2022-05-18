群聯PCIe 5.0 Redriver IC獲伺服器廠設計導入 終端產品Q3上市

群聯 (8299-TW) 今 (18) 日宣布推出全球首款通過 PCI-SIG 協會認證的 PCIe 5.0 Redriver IC PS7101，協助解決 CPU 與周邊設備 (如 SSD 與顯示卡等) 高速訊號傳輸相容性問題，已開始送樣，並獲多家主機板、伺服器、工業電腦與線材開發商系統設計導入，終端客戶量產產品預計第三季陸續上市。

群聯指出，在 PCIe 5.0 高速傳輸世代，不論桌上型電腦、伺服器、工業用電腦、線材，甚至筆記型電腦，都會需要用到 Redriver IC。依信號衰減程度與補償通道數量不同，每台系統設備將需要 2 至 16 顆不等的 Redriver IC。根據市調機構顯示，高速傳輸訊號補強 IC (包括 Redriver 與 Retimer IC) 將在 2025 年達到每年 5 千萬顆市場規模。

群聯電子長期致力於高速傳輸介面技術研發，也是台灣少數具有自主研發 PCIe 5.0 PHY 實體層 IP 的 IC 公司。此次推出的 PCIe 5.0 Redriver IC PS7101，採用 Flip-Chip 封測技術，減小 IC 封裝所造成的信號反射與串音干擾，提高 IC 散熱能力。

群聯表示，目標是提供客戶完整支援方案，解決客戶在開發高速介面平台所遇到的技術問題，並配合 CPU 晶片大廠新品持續開發，讓速度不斷倍增的高速介面技術更廣泛使用在每種平台上。

群聯執行長潘健成表示，除 PCIe 5.0 Redriver IC 外，也正積極開發新一代 PCIe 5.0 Retimer IC，預計 2023 年上半年開始送樣，以適用於不同的系統環境。

