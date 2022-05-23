仁寶拚穩固既有事業 未來五年衝刺生技醫療領域

代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (23) 日發布營業報告書，展望未來，董事長許勝雄提到，看準資通訊產業在電腦運算能力增強、AI、5G 技術發展下，將帶動生技醫療領域發展，因此在未來整體布局上，仁寶今年將穩固既有事業，力拚營收再成長外，未來五年也將擴大布局生技醫療領域。

仁寶表示，今年除穩固既有事業外，將延續過去幾年的大方向，加速新事業擴展，其中，生技醫療應用將可望透過資通訊產業發展，提升未來智慧醫院相關硬體設施、軟體平台，甚至是 AI 應用的精準醫療。

仁寶進一步指出，隨著人類平均壽命延長、老化腳步加快，對醫療長期照顧服務需求也會增加，台灣也已進入高齡社會，強調未來在健康照護領域將投入更多資源，運用台灣資通訊產業累積的技術實力來發展生技、醫療、長照領域，進而打造下一個兆元產業，這也是仁寶未來五年發展的大策略方向。

展望今年，仁寶表示，儘管全球經濟與產業變化仍有許多挑戰，包含產業缺工、缺料、缺電、美中貿易問題等，但仁寶已主動和客戶一起推動多項新措施，加上數位化、自動化、團隊化的推進，對今年營運仍充滿信心，除力拚營業額持續挑戰成長外，也將把獲利提升做為重要目標。

在業務發展上，仁寶指出，面對商用、消費、教育、電競等不同市場需求，將投入更多產品開發服務，多元化業務上，包含伺服器、車用電子、5G 解決方案、物聯網應用裝置、智慧醫療等，隨著技術進步與市場發展，對營運都已有穩定貢獻。

至於全球營運布局，仁寶表示，未來將以台灣做為研發創新基地，並布局區域產能，降低生產過度集中的風險，去年也在高雄亞灣區新設立 5G AIOT 應用創新基地、取得北士科土地，計畫打造集團企業總部，而除越南二廠順利完工外，也與集團公司金寶 (2312-TW) 在泰國順利展開生產合作，更在美國印第安納州新增生產據點，加速車用電子產能擴展。