鉅亨美股雷達： 博通擬併購VMware 特斯拉在上海大舉招聘

美股重要看點：

投資人焦點仍關注通膨及經濟成長擔憂。美國 10 年期公債殖利率來到 2.828%，美股期貨週一 (23 日) 上升，道瓊期貨漲 1.12%，標普 500 期貨漲 1.21%，那斯達克 100 期貨漲 1.09%。

由於貨幣政策緊縮、供應鏈問題以及俄烏戰爭等因素，食品、能源成本上升，消費者正經歷近幾年來最嚴重通貨膨脹。數據顯示，美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 年升 8.3%，寫下近 40 年來高點。

美國總統拜登首席經濟顧問 Brian Deese 週日 (22 日) 表示，美國經濟衰退的風險不容忽視，但與全球其他地區相比，美國經濟仍表現相對良好。Deese 認為，美國經濟正在走向一個新的成長周期。他也表示，美國經濟正在從美國近代史上最強勁的復甦過渡到一個更穩定、更有韌性的成長周期。

標普 500 指數如今在熊市邊緣徘徊，超過 1 兆美元市值蒸發。調查數據顯示，美股恐怕還有更多下跌空間。

1,009 名受訪者的預估中位數顯示，標普 500 指數今年可能會繼續下跌，然後在 3,500 點附近觸底，較週五收盤價 3,901.36 點還有至少 10% 的下跌空間，並較 1 月高點跌幅達到 27%。

美國高通膨對經濟的打擊開始浮現，零售巨頭首當其衝，投資者擔心，這種局面不會很快緩解。

在沃爾瑪 (WMT-US)、Target Corp.(TGT-US) 等零售巨頭先後發布糟糕的財報後，過去 5 個交易日，消費股的市值總計蒸發了約 5500 億美元，上周五，受消費股大幅下跌拖累，標普 500 指數短暫進入熊市區域。

GlobalData Plc 分析師 Neil Saunders 表示，對零售類股來說，過去的一周堪稱是「屠殺」，人們看到利潤受到更多擠壓。

本周還有好市多 (COST-US)、Dollar General Corp.(DG-US) 和百思買 (BBY-US) 等諸多公司預計發布財報，在相似的背景下，投資者正準備迎接更多壞消息。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

根據周一 (23 日) 公佈的臨床試驗結果，輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech (BNTX-US) 為 6 個月至 5 歲兒童開發的第三劑 Covid 疫苗，對 Omicron 變種病毒的防護率為 80%。

兩家公司指出，第三劑疫苗會引發強烈的免疫反應，但兒童耐受性良好，大部分副作用為輕度至中度。

BioNTech CEO 薩因 (Ugur Sahin) 表示，兩家公司計劃在本周完成申請，要求食品和藥物管理局 (FDA) 批准疫苗。輝瑞公司 CEO 布爾拉 (Albert Bourla) 表示，他希望疫苗能盡快提供給兒童。

PFE 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 宣布將在上海大量招聘研發人員，涵蓋車輛軟體、硬體設計工程等領域，專家表示，上海有望成為特斯拉全球第二總部。

在全球晶片短缺危機中，特斯拉研發團隊在短時間內調整部分軟體程序，緩解「晶片荒」壓力。

值得留意的是，特斯拉特別提及中國研發團隊的目標：在本土原創設計、研發、生產帶有中國元素的新車型和能源產品，實現中國創造，銷往全球。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

據《路透》周日 (22 日) 報導，多名知情人士透露，美國博通 (Broadcom)(AVGO-US)，為併購 VMware (VMW-US)，目前正就相關事宜進行協商。週一盤前上漲 21.71%。

博通在過去 4 年期間，併購了軟體公司 CA 科技 (CA Technologies)、以及賽門鐵克 (Symantec) 的企業安全部門，這回如果能順利買下 VMware，博通的事業觸角也將從半導體領域進一步延伸到軟體，服務項目更加多元。

VMware 的市值，若以上周五 (20 日) 的收盤價來估算，價值 403 億美元。