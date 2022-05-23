〈焦點股〉航運超級股東會來了 資金狂湧貨櫃三雄股價歡呼

航運超級股東會即將登場，本周由華航 (2610-TW) 及貨櫃航商萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 打頭陣，引起投資人高度關注，市場樂觀看待中國解封帶動出口貨運回溫，以及下半年客運復甦，今 (23) 日資金搶進航運股，萬海強勢亮燈漲停，貨櫃雙雄也大漲 8%。

萬海今天一舉突破季線反壓，股價飆上漲停，達 163.5 元，創 2 個月新高。長榮帶量大漲，最高來到 147 元，漲幅達 8.9%，截至午盤，成交量已超過 16 萬張，成交值高達 241 億元，躍居台股上市個股之冠。陽明盤中也勁揚近 9%，最高來到 128 元，站上所有均線，成交量超過 11 萬張，成交值逾 145 億元。

上市運輸類股指數盤中一度大漲逾 7%，截至午盤，成交金額已超越 600 億元，占大盤總成交值逾 3 成，航運股交投相當熱絡。

航空雙雄方面，長榮航今天股價勁揚約 5%，最高來到 32.3 元，收復 5 日線，華航也有 4% 的漲幅，一度站上 26 元。

上市櫃股東會即將進入高峰期，華航、萬海股東會於本月 26 日領銜登場，陽明股東會則在 27 日舉行，長榮訂於 30 日，長榮航 31 日接棒舉行，市場除了高度海運景氣展望外，長榮集團經營權兄弟之爭也是焦點之一。

散裝航商慧洋 - KY 已於 20 日率先召開 2022 年股東常會，董事長藍俊昇表態看好今年營運仍將樂觀向上，將靈活調整租船政策、固定租金與指數連動船比重，預估全年船舶換約漲幅可望上修至 40% 以上。慧洋會中通過將配發現金股利 5.5 元。