三大不利因素 Q2中國手機出貨量將連三季年減

DIGITIMES Research 最新報告指出，由於全球性通膨又逢烏俄戰爭、中國封城等因素影響，預計第二季中系智慧型手機處理器 (AP) 出貨量，將較去年同期下滑，也是連續 3 季呈現年減。

據調查統計，今年第一季中系智慧型手機處理器出貨量 1.78 億顆，季增 4%、年減 16%，主要是因通膨影響，新興市場出貨不如預期；第二季則在中國與海外市場疲軟、中系品牌多次大幅下調手機年出貨量，預估手機 AP 出貨量季增 7.3%、年減 12.5%。

DIGITIMES Research 補充，第二季開始，新興市場 4G 手機換機潮受通膨影響，使 4G AP 出貨成長不如預期，另外，中國 5G 市場疲軟，5G AP 出貨力道也受限。

不只智慧型手機處理器，另一研調機構 TrendForce 也出具報告指出，中國持續採取嚴謹的動態清零政策，隨著疫情升溫，經濟表現也面臨較大的下行壓力，對於智慧型手機需求同步降溫；雖然中國智慧型手機市場市占仍居全球第一，但市占率將由去年的 24.2% 下滑至今年 21.1%、出貨量則降至 2.83 億支，年減 12.9%。

從全球智慧型手機出貨量來看，中國遭到疫情反撲，導致手機出貨量下滑，預估全球第二季手機生產量約 3.09 億支，季減 0.3%，但對應 2021 年第二季因印度、東南亞疫情再起，則年增 0.7%。

TrendForce 進一步表示，俄烏戰火持續惡化全球高通膨問題，個人可支配所得將同時緊縮，勢必造成換機週期延長、單機購買預算下降，預期今年上半年因中國執行封控衝擊經濟，下半年則有通膨危機，全年手機生產總數預測將再下修至 13.33 億支，且不排除後續仍有下調空間。