〈長榮經營權〉巴拿馬長榮國際董座鬧雙包 兄弟鬩牆越演越烈

長榮集團弟弟派於今 (10) 日的巴拿馬長榮國際 (EIS) 公司股東臨時會選出張國明接下董事長，但哥哥派張國華宣稱會議決議違法無效，被外界視為長榮集團海外金庫的巴拿馬長榮國際此次董事長鬧雙包，兄弟鬩牆越演越烈。

據傳，巴拿馬長榮國際在全球各地資產雄厚，共至少有上千億元，也是長榮集團主要的海外控股公司，因此，外界解讀，握有巴拿馬長榮國際等於握有一半的長榮集團金庫。

此次弟弟派在股臨會上選出張國明接下董事長， 但張國華對外強調，今日開會已違反公司章程，會議召開和一切會議決議均屬無效。

會後，弟弟派委任律師黃福雄指出，巴拿馬長榮國際未曾選過新任董事長，今日由擁有 60% 股份的股東選出張國明擔任常任董事長。

黃福雄進一步說明，已故總裁張榮發逝世後，巴拿馬長榮國際董事遲遲未依公司章程選任新任 Permanent President，迄今已逾 6 年，無端遭變更登記為張國華，嚴重違反法令和公司章程，當然無效，張國華當然不得以公司 Permanentresid 自居。

而公司股東張國明為確保公司有效運作並符合公司章程規定，依公司章程第條第 11 項後段規定，召開股東臨時會，經持有高達總股權數 60% 股東決議，選出張國明新任 Permanent Director。

黃福雄強調，公司唯一經股東會依章程合法選任的 Permanent Director 是張國明，張國華則未經股東選任，不具 Permanent President 身分，所為變更登記依法無效，自無權對外代表本公司發言及為一切行為。