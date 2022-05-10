〈長榮經營權〉張國華：張家人只要當好大股東 籲投資人支持現任經營團隊

長榮集團哥哥派張國華今 (10) 日以巴拿馬長榮國際公司永久董事長 (Permanent President) 身分對外聲明，長榮集團不是以家天下的方式和利用裙帶關係治理公司，張氏家族只要扮演好大股東角色，更提到，第一季集團旗下海運、航空、鋼鐵 3 家上市公司繳出營運佳績，呼籲投資人繼續支持現任的經營團隊。

張國華指出，弟弟張國明今日召集的巴拿馬長榮國際公司股東臨時會為不合法召開，對於違法開會，且開會通知中唯一議案僅有改選永久董事長一事，而非關注於長榮集團的未來整體發展，深感遺憾。

張國華說，2016 年回到長榮集團，並在四位遺囑執行人的推舉以及弟弟張國明、張國政的見證下，繼任父親張榮發在巴拿馬長榮國際公司永久董事長的職位，自上任以來一直兢兢業業，希望帶領集團走向永續經營的道路，因此特別強調用心在公司治理制度上的調整，並晉用由基層做起，能力優秀且具一定歷練的集團同仁為專業經理人。

張國華強調，這 6 年來集團各公司的體質日漸改善，營運績效也是有目共睹。

其中，長榮海運 (2603-TW) 在 2016 年到 2018 年期間慘淡經營，但也利用這幾年訂造新船，才得以在疫情期間站穩腳步，逆勢增長，提升在同業的競爭力。

而長榮航空 (2618-TW) 雖遇疫情衝擊，但在專業經理人的帶領下，仍能突破逆境，成為全球少數獲利的航空公司。

至於長榮鋼鐵 (2211-TW)，在上市後也一直受到投資人的肯定。

張國華進一步提到，現任的經營團隊，都是在各公司專業領域中的一時之選，今年第一季海運、航空、鋼鐵 3 家公司續創佳績，證明當初決定由專業經理人負責經營的方向正確，而現任經營團隊的表現也不負眾望。

張國華說，如今這些亮麗的成績單，卻被家族間的紛擾所掩蓋，造成集團形象大傷，員工人心惶惶，有些優秀的專業經理人也因此已經或即將被迫離開原來的崗位，這是長榮集團重大的損失，令人無法認同，感到十分痛心。

張國華直指，自 4 月 6 日鄭深池出任長榮國際董事長後，除立即更換長榮國際總經理，並在短短不到 15 天就陸續改派了立榮航空、長榮航空、長榮航太、長榮航勤、長汎旅行社、長榮警備保全、長榮國際儲運、中央再保險等公司的董事代表人，其中有 3 家上市公司皆是指派毫無公司治理經驗，專門處理經營權的律師陳昭龍接任董事。

張國華更質疑，空是高風險的產業，由弟弟張國煒一人同時擔任二家航空公司的董事長，真的適合嗎？

張國華強調，兄弟對集團各公司經營理念容有不同，但不應對高階經理人用唆使黑道、媒體抹黑、濫訴興訟的方式，讓專業經理人頻於應付無法專注本業，這些都是和公司治理背道而馳的作為。

有鑑於此，張國華說，延續現任專業經理人的績效以保障投資大眾和員工的權益是使命與責任，今以巴拿馬長榮國際公司現任董事長的身份呼籲所有投資大眾，繼續支持現任的經營團隊。

至於家族紛爭，張國華強調，已數度表達誠意，並提出可能的解決方案，希望四兄弟坐下來好好談，但迄今尚未得到兄弟任何正面回應。