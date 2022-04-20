台電龍潭儲能案工程 東元26億元得標、明年完工

東元 (1504-TW) 今 (20) 日宣布，以 26 億元得標台電龍潭超高壓變電所 (E/S) 儲能設備系統案，並將與國際儲能龍頭廠 Fluence 合作建置，預計明年完工啟用，規模達 60MW。

台電規劃建置 160MW 儲能案場，其中，龍潭超高壓變電所儲能系統是全台規模最大案場，規模 60MW，其裝置容量在全台 29 個超高壓變電所位居首位，佔台電自建儲能容量比重 37.5%，也是全台 345KV 超高壓輸電線路的重要節點。

東元董事長邱純枝表示，能夠得標承攬統包工程，除了公司擁有大型儲能系統的建置能力與經驗外，更結合 Fluence 一起加入，該案預計本月開工、2023 年完工啟用，將提供台灣電力系統的輔助服務與穩定作用，有利於超高壓變電所與儲能系統介面整合與測試，使電力系統更加安全可靠。

邱純枝指出，未來離岸風電大量加入台電系統後，儲能系統在電網穩定性將扮演重要角色，東元在風電、儲能市場所累積的經驗以及能力，將攜手國際合作夥伴，在台灣進行能源轉型的過程中，把國際儲能系統工程技術生根台灣。

東元 2020 年就與全球儲能大廠 Fluence 合作布局台灣儲能市場；Fluence 有超過 14 年的儲能產品建置營運經驗，依據 2021 年 IHS Markit 全球市調報告，該公司位居國際儲能市佔率第一名，目前已建置或簽約的儲能系統超過 4.25GW，遍及全球 30 個市場、150 多個案場，提供的運維服務超過 2.9GW。

東元 2015 年跨足儲能領域，近年持續投入再生能源市場，並完成多起國內外的儲能系統案，連續三年取得離岸風電陸上變電站統包工程，累積約 2GW，市佔率已達 35%，另外，彰芳西島風場第一期的 100MW 陸上變電設備，已順利加入台電系統。