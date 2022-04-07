〈東元新總座上任〉電動車趨勢擋不住 估2025年電池將供不應求

東元 (1504-TW) 新任總經理范炘今 (7) 日首度與媒體暢談未來營運目標，並針對電動車產業趨勢提出看法，他表示，電動化、電動車產業從去年出現轉折點，趨勢已經擋不住，尤其電池需求量急速升溫，預估 2025 年電池需求將趕不上電動車產能。

范炘指出，電動車是全世界從大型能源經濟過渡到未來的一環，讓產業出現許多變化，不過電動車與充電、蓄電、儲能、智慧電網等環環相扣，不太可能開電動車，卻使用燃煤發電。

他補充，去年是電動車發展關鍵的一年，歐洲純電車涵蓋率已經攀升至 20%，去年下半年開始歐美、中國大舉投資電動車領域，其中，中國電動車出現爆炸性成長，政府補貼金額更是逐步降低。

范炘認為，整體產業已經出現轉折點，包括各國在電池、原材料、電動車產線產能投資金額增加，客戶接受度快速提升等，尤其電池需求暴增，預估 2025 年電池會趕不上電動車的產能需求。

范炘表示，電動車是能源產業的一環，涵蓋發電、儲能等，東元要參與全球電動化生態系，從發電之後的環節都有布局，包括馬達、齒輪傳動和儲能等，在電動車發展下，集團有好幾條路可以走。

董事長邱純枝補充，東元在車電各面向都有一定程度布局，尤其動力馬達系統在業界第一、具有壓倒性市佔率，其他生態系的布局則還需要努力。