520硬是了得！車概股飆翻天 接下來？

美股昨日跌，台股卻大漲，怎麼看？細心的人就知道: VIX 指數昨日來到壓力區 (32-36) 壓回修正下跌 5.2%，美股電子盤先漲再說，台股和亞股跟漲，而費半有機會站上 20MA，代表科技股較有機會！

【盤面結構】

今上漲無量，是比較可惜的地方，下周面臨月線反壓，在沒有成交量的情況下，預估又要震盪了。反觀 OTC 表現比加權指數強勢，日 KD 黃金交叉且開口持續擴大，即將來到 80 軸做高檔鈍化，而周 KD 也將出現低檔黃金交叉，代表中小型個股將會續強，但稍微注意一下周將面臨 3/15 及 4/25 跳空缺口形態學賣壓區，代表下周操作在上漲的過程中，不能追，震盪再買就可！

今股王矽力 (6415-TW) 沒有漲到，股后信驊 (5274-TW) 下跌，代表整體來看是走跌深反彈格局，並且聚焦在中小型個股上並依輪動方式持續進行。

【車用概念股】本波明顯輪漲從先前我們提示的整流二極體台半 (5425-TW)、新唐(4919-TW) 到東陽(1319-TW)、堤維西(1522-TW)、耿鼎(1524-TW)。

其中耿鼎 (1524-TW) 稍微提醒一下。股本約 16.5 億，周轉率來到 96.71%，加上券資比 44.28%，這類型股票是以量滾量當沖隔日衝為主，下周波動會較大，手中持有的今天低點作為防守點，沒有的人勿追高。好比之前的 東鹼 (1708-TW) 劵資比最高來到 45.51% 後回檔修正。同樣出大量的個股 同致 (3552-TW)、車王電(1533-TW)、智伸科(4551-TW)、怡利電(2497-TW) 都須依今天的低點作為防守點。不想追高的可以留意這波未漲到的漢磊 (3707-TW) 及康普 (4739-TW)，【東森財經 57 台精彩連線: 耿鼎(1524-TW)、同致(3552-TW)、車王電(1533-TW) 電強攻漲停，下周留意漢磊(3707-TW)、康普(4739-TW):https://youtu.be/9XzTm_rw5hg

再來【半導體】股，行情沒量的情況，晶圓代工台積電 (2330-TW)、聯電(2303-TW)、力積電(6770-TW) 股價只要能守穩，矽智財就會跑第一棒，創意 (3443-TW) 持續上漲，配合月線翻揚向上。 同族群可留意 智原(3035-TW)、 愛普(6531-TW)、 世芯(3661-TW)20MA 即將翻揚向上。

伺服器概念股，從 金像電 (2368-TW)、博智(8155-TW) 先帶動，再來昨天所談到 新盛力 (4931-TW)(連 2 根漲停)、伺服器散熱的雙鴻(3324-TW) 續大漲，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看 :https://youtu.be/P0eFyzcXDLA

航運類股指數部分，日 KD 現階段死亡交叉開口收斂，觀察下周是否能進行黃金交叉。德魯裡昨日報價小跌 0.1%，跌幅收斂。上週中國集散箱報價上漲 1%、美西線上漲 3.2%、美東線上漲 6.1%。可留意今晚中國集散箱報價。

散裝航運的部分，BDI 指數連漲六周，從 2031 漲至 3289 漲幅 61%。BCI 指數 (海岬型)1342 漲至 4385，漲幅 226%。

慧洋 (2637-TW) 有最大規模船隊，以中小型船舶為主，目前共有 136 艘散裝船，平均船齡 7.1 年，其經營模式以合約船為主，擁有最多節能散裝船舶，在環保新規上路後極具競爭力。今年度換約漲幅上修 4 成以上，船舶供不應求的狀況有望持續，震盪後可留意。

同族群還有裕民 (2606-TW) 主要經營大宗物資運送業務，以礦砂、煤炭及榖物為主，市場遍布全球各地，以國際航線為主，今年預計有 11 艘新船交付，新增運力超過 20％，隨著中美基礎建設投資持續成長，有助推升鐵礦砂等原物料需求，今年營運動能可期，可留意。每天持股追蹤及最新看法及 YT 可到 FB 社團:https://www.facebook.com/groups/istock168

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