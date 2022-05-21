〈貴金屬盤後〉黃金周線收紅 中止四年來最長連跌走勢

黃金期貨周五 (20 日) 狹幅震盪，終場收在略高於平盤的水準，本周則累計上漲 1.7%，讓四年來最漫長的連四周周線下滑頹勢得以中斷。

6 月交割的黃金期貨價格盤中收盤上漲 0.9 美元或不到 0.1%，報每盎司 1842.10 美元。

黃金期貨本周上漲 1.7%。在此之前，黃金周線已經連跌四周，是 2018 年 8 月 17 日以來最綿長的跌勢。

標普 500 在本周瀕臨熊市，帶動市場對避險資產的需求，促使美債本周大漲，與價格反向的殖利率下滑。10 年期美債殖利率周五約報 2.79%，上周曾超過 3.2%，改寫三年半盤中新高。

殖利率下滑，讓黃金的壓力稍微減輕。黃金本身不孳息，因此當殖利率上升，持有黃金的機會成本也會隨之增加。

但分析師對金價能否繼續反彈有所遲疑。Swissquote Bank 資深分析師 Ipek Ozkardeskaya 說：「殖利率下滑是帶動黃金周四反彈 (當天勁揚 1.4%) 的主要力量，這種動能可能很短暫，因為在聯準會 (Fed) 可望繼續升息的情況下，美債殖利率的中期趨勢展望仍然良好。」

她說：「Fed 已經對通膨宣戰，將繼續升息。當利率調升，殖利率也會跟著走高。」

此外，ICE 美元指數 (DXY) 本周下跌 1.3%，從上周觸及的 20 年高點回落。黃金以美元計價，美元升值代表非美元消費者支付更高價格，進而抑制需求。

美國銀行全球研究公司表示，這一周以來，雖然投資人爭相逃離股市，但同時也從黃金基金撤出資金。Refinitiv Lipper 的數據顯示，SPDR 黃金 ETF 本周共流出 10 億美元。

針對黃金 ETF 資金大量流出，世界黃金協會 (WGC) 在每周報告中解釋，黃金擁有流動性溢價，在所有資產都被拋售的環境下，投資人經常賣掉手邊任何能賣的資產，以滿足贖回或追繳保證金的規定。

Swissquote 的 Ozkardeskaya 說，黃金走到十字路口，正在測試 1837 美元附近的 200 日均線，這個價位和 4 月中旬開始醞釀的修正區間上檔剛好相吻合。

她預測，如果黃金能強力突破 200 日均線，將能繼續朝每盎司 1880 至 1900 美元挺進，而俄烏戰爭對黃金供給面的影響將能提供支撐。然而她認為，在 Fed 強力打擊通膨的背景下，黃金中長期前景偏悲觀。

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