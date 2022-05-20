美股崩跌還沒結束 但基金經理人已到下一章：找便宜

美國是否邁向經濟衰退是本月市場擔憂焦點，但本周晨星投資會議上的幾位基金經理認為，不會出現嚴重放緩，所以他們開始在遭受重創的科技股和工業股中尋找便宜標的。

貝萊德全球配置團隊主題戰略負責人 Kate Moore 在芝加哥的一次小組討論中表示，到目前為止，企業資產負債表和行為沒出現經濟活動明顯下降的跡象。

T. Rowe Price 資產管理公司經理人 David Giroux 也不太擔心經濟嚴重衰退，但他認為，在可預見的未來，那些高估值卻一直沒大量獲利前景的科技股可能還會更大幅度下跌，因為那些股票仍然昂貴。

Giroux 列出同樣受創但基本面更具吸引力，且擁有強勁現金流的科技股投資清單，包括營收擴大速度較市場快 3 至 4 倍，但交易價格仍處低點的股票。

他的清單包括：蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、Nvidia (NVDA-US)、亞馬遜 (AMZN-US)。

Giroux 表示，即使經濟陷入衰退，這種風險也已經反映在精選的半導體股票、工業集團和金融股中，因為這些股已自高點下跌 30% 以上。

他指出，半導體製造商和工業集團都比通常情況下更容易提高價格，這使其具有對沖通膨的吸引力，例如 Waste Connections (WCN-US) 就是他列在清單上的定價力贏家。

貝萊德的 Moore 也從科技股看到機會，尤其是軟體股。她偏愛股價估值較高封下跌 40% 、但正生成大量自由現金流的公司。

她認為，雲端生態系統內的子產業以及資安軟體受到的關注還不夠，前者例如雲端運算軟體、諮詢軟體和其他支援雲端運算的軟體。

然而，國際經理人的看法有點暗淡。Fidelity 國際資本增值公司經理人 Sammy Simnegar 認為，美國經濟軟著陸的可能性正在下降。他指出，美股交易價格高於 20 日均線的比例為 29%，「市場狹窄通常預告經濟放緩。」

美國房地產市場是另一個令人擔憂之處，因為自 2019 年到 2022 年間，即使抵押貸款利率自 3% 上升到 5%，但美國的房價中值仍自 27.5 萬美元上升到 37.5 萬美元。Simnegar 認為這可能是泡沫，也因此他出售其所有美國房市相關持股。

Simnegar 表示，近期較吸引他的是穩定成長的公司，例如雀巢、諾和諾德 (Novo Nordisk) 和 Sika，這些股票的本益比已從 30 多偏中的水準下降到更具吸引力的 20 多偏高段。

雖然 Moore 認為，高品質企業目前股價幾乎是最便宜的水準，但目前市場充斥高度負面的情緒以及地緣政治和經濟的不確定性，使貝萊德 216 億美元的全球分配基金的現金分配比例相對高，約莫達 25%。

Moore 說：「現在情緒被毀之殆盡，普遍來說，你想切入，但現在注入更多現金可能會卡在一段交易區間，我並非看跌，我只是不那麼急躁。」