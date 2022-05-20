全美病例又上升 美CDC建議5至11歲兒童接種BNT加強劑

美國疾病控制和預防中心 (CDC) 獨立疫苗專家建議，5 至 11 歲的兒童接種輝瑞 (PFE-US) 的 BNT 疫苗加強劑，因為全美各地病例增加，前兩劑帶來的免疫力正在減弱。

該委員會以 11 票對 1 票贊成該年齡組接種加強劑。CDC 主任瓦倫斯基 (Rochelle Walensky) 可能將批准該小組的建議，允許藥局、診所和其他醫療保健供應者開始提供接種。

Omicron 亞變種株席捲全美，導致病例再次上升。根據 CDC 數據，截至周二，美國平均每日新增確診超過 9.9 萬人，較前一周增加 22%，且每日超過 3,000 人染病住院。

雖然根據 CDC 數據，兒童重症程度通常低於成人，但 Omicorn 感染潮中，5 至 11 歲兒童住院人數卻比其他疫情大流行期還多，此外，兒童出現長新冠 (Long Covid) 和多系統炎症綜合症 (簡稱 MIS-C) 的情形也令人擔憂。MIS-C 是與新冠病毒感染後相關的嚴重疾病，會影響多個器官系統。

根據 CDC，自疫情爆發以來，已有 8,000 多名兒童出現 MIS-C，其中 5 至 11 歲的兒童最常見，佔報告病例的 46%，其中已有 16 名該年齡層兒童死於 MIS-C。

CDC 數據顯示，目前美國 5 至 11 歲的兒童僅 29% 完成接種首劑 BNT 疫苗。自疫情開始，該年齡層兒童超過 480 萬人確診，且 1.5 萬人以上住院。

根據 CDC 的數據，Omicorn 病例潮期間，在 5 至 11 歲年齡組中，接種第二劑疫苗後 59 天，其疫苗對病毒的免疫率為 43%，但對所有新冠變種病毒的避免住院效力達 74%。

根據輝瑞提供的 30 名 5 至 11 歲兒童的數據，與接種 2 劑者相比，接種第三劑者在施打後一個月，體內針對 Omicron 病毒的阻斷抗體水準高了 22 倍。輝瑞疫苗臨床研究主任 Charu Sabharwal 博士表示，阻斷抗體水準的提升給予接種者真實保護。

Sabharwal 指出，更廣泛的數據顯示，401 名兒童接種第三劑的反應大致是輕度到中度，最常見的副作用是疲勞和頭痛，發燒率很低，且沒有人高燒超過攝氏 40 度，也沒有出現心肌炎或心包炎或心臟炎症的病例，10 名兒童出現淋巴結腫大的反應，但症狀輕微，且在發病後一周內消退。

美國 CDC 去年 11 月批准 5 至 11 歲兒童接種 BNT 兩劑疫苗，迄今美國該年齡組兒童已接種超過 1800 萬劑，97% 接種兒童沒有嚴重不適反應，大多數副作用是發燒、嘔吐、頭痛、頭暈和疲勞。

