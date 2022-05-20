英國研究：新冠確診後接種疫苗 可望降低「長新冠」症狀

外媒周四 (19 日) 報導，根據近期研究總結，新冠病毒感染者再接種疫苗可望降低「長新冠」後遺症 (Long Covid)。

此為相關研究摘要，其中包括需要進一步研究以證實結果，且尚未通過同行評審認證的研究。

研究人員追蹤 6729 名年齡在 18 至 69 歲之間的志願者，其結果顯示，感染 SARS-CoV-2 後接種疫苗，可能有助於減輕長新冠症狀的程度。

這些志願者在感染新冠病毒後，才接種 2 劑新冠疫苗 (AZ、BNT 或莫德納)，且在 2021 年 2 月至 9 月期間至少回報 1 次長新冠症狀，無論嚴重程度。

根據英國醫學雜誌 (BMJ)上的報告，在首次接種疫苗後，回報長新冠 (即症狀持續至少 12 周) 的機率平均下降 13%。在接種第一劑後 12 周接種第二劑者，回報長新冠 (症狀至少持續 9 周) 的機率平均又下降 9%。

研究報告指出，回報長新冠重症 (導致功能障礙) 的機率也同樣下降。

無論疫苗類型、從感染到首次接種疫苗的時間間隔、基本健康狀況或感染新冠病毒的嚴重程度，其研究結果大致相同。

該研究並非旨在檢測該差異，也尚未能明確證明接種疫苗能降低長新冠發生機率。

研究人員提到，疫苗和長新冠之間的長期關係仍須要進一步研究，尤其針對 Omicron 變種病毒的影響，因為 Omicron 變種病毒是在該研究完成後才出現。