分析：疫苗保護力隨時間下滑 美Omicron死亡率激增

美國一項分析結論指出，由於新冠疫苗保護力隨時間下滑，和去年 Delta 變異株相比，Omicron 導致接種疫苗者的死亡率激增，但未接種疫苗族群風險仍是最大。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.14 億例，死亡數突破 624 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 116 億劑疫苗。

近期席捲美國的 Omicron 亞變種病毒「BA.2.12」與「BA.2.12.1」傳染力驚人，美國確診與死亡率仍居全球之冠。

Omicron 期間死亡的人中，近三分之二的年齡在 75 歲及以上 (圖片：AFP)

《華盛頓郵報》根據美國疾病管制與預防中心 (CDC) 數據分析發現，美國 1 月和 2 月 42% 的新冠死亡病例接種過疫苗，相比之下，去年 9 月新冠確診死亡病例為 23%，當時 Delta 變異毒株在美國仍占主導地位。

該數據樣本是基於感染日期，並且僅限於已知疫苗接種狀態的病例來做取樣，老年人和免疫系統受損的人是死亡的主要人群，而在 Omicron 期間死亡的人中，近三分之二的年齡在 75 歲以上。

CDC 數據顯示，美國已有 2.198 億人完全接種疫苗，相當於總人口的 66.2%，但只有 1.007 億人接種加強劑，相當於接種疫苗人口的 45.8%。

該分析指出，美國新冠死亡率增加與疫苗保護力隨著時間推移而減弱有關，最具風險的族群更難避免感染 Omicron。未接種疫苗的人比接種疫苗的人面臨更巨大的風險，若染疫，死亡的機率要高得多。

加州大學爾灣分校公共衛生教授諾伊 (Andrew Noymer) 表示，沒有接種疫苗仍然絕對比接種疫苗的人群更危險。