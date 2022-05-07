非關新冠疫苗！美CDC調查109例兒童不明嚴重肝炎 94%需住院治療

美國疾病管制與預防中心 (CDC) 周五 (6 日) 表示，正在調查過去 7 個月內遍及 25 個州的 109 例兒童不明原因嚴重肝炎病例，目前有 8 名或 14% 兒童需要肝臟移植，5 名兒童死亡，94% 患病者需要住院治療。

腺病毒感染是主要調查的目標，因為半數以上患者確定感染腺病毒，但 CDC 傳染病副主任巴特勒 (Jay Butler) 表示，所有肝炎病例並非由同一原因引起，且兒童身上檢測到腺病毒作用尚不清楚，因此引起嚴重肝炎的真正原因還有待釐清。

腺病毒是一種常見的病毒，通常會引起輕微的感冒或類流感症狀，或發生腸胃問題。對於平日健康的兒童來說，腺病毒並非導致嚴重肝炎的已知原因。

肝炎通常由病毒感染引起，但環境因素也可能發揮作用，兒童肝炎通常不嚴重。

CDC 說，大多數患者已完全康復並已出院。

巴特勒強調，新冠病毒疫苗並非導致該疾病的原因，因為這群患者的平均年齡為 2 歲，意味著多數人不具有接種疫苗的資格，但目前 CDC 仍在調查是否與新冠病毒有關。然而，最初的 9 例阿拉巴馬州重症肝炎患兒並未感染新冠病毒。

CDC 於 4 月下旬針對兒童嚴重肝炎病例發布全國健康警報。世界衛生組織 (WHO) 也在密切監測這一情況，並在 20 個國家的兒童中發現不明原因的嚴重肝炎近 300 個病例。最初由英國發現兒童不明原因肝炎病例增加，如今已在歐洲、美洲、西太平洋及東南亞地區均出現疑似病例。