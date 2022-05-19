〈台幣〉央行緊盯匯價 貶幅收斂收29.769元

台股受美股大跌影響，今 (19) 日一度重摔逾 400 點，終場跌勢收斂，守住萬六，新台幣兌美元匯率早盤也貶近 1 角，下探 29.8 元關卡，不過，央行近來加大防守力道穩匯，尾盤出現強力拋匯力道，帶動貶幅縮小，終場以 29.769 元作收，貶值 5.9 分，台北及元太外匯市場總成交值 14.765 億美元。

日、韓、香港股市今天空襲警報再度響起，台北股匯雙雙跳水，新台幣匯率盤中最低來到 29.799 元，貶值 8.9 分，美元買盤相當積極，不過，央行近來緊盯匯價，適時介入調節，新台幣終場貶 5.9 分，收 29.769 元，台北外匯市場成交值 9.7 億美元，元太外匯市場成交值 5.065 億美元。

台股方面，加權指數一度暴跌逾 400 點，接連摜破萬六、15900 點，失守短均，但部分電子權值股獲買盤支撐，帶動指數跌勢收斂，終場下跌 276 點，收在 16020 點。三大法人同站賣方，合計賣超 172.62 億元，外資反手賣超 136.19 億元。

美國零售商財報遜色，再次掀起市場對全球經濟成長前景與通膨飆升的擔憂，美股狂挫、恐慌指數 VIX 狂飆，帶動避險美元需求湧現，美元指數回升至 103 之上，歐元、澳幣及英鎊均走貶。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數今天上漲 0.04%，日圓強彈 0.85%，韓元則重貶 0.87%，人民幣貶 0.23%，歐元貶 0.22%，新台幣貶 0.2%，新加坡幣貶 0.14%，亞幣普遍走低。