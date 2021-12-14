小米駁斥雙線造車傳聞 智米投入電動車小米不參與

近期有媒體報導指稱小米集團 (1810-HK) 正在進行「雙線造車」，對此小米集團公關部總經理王化周二 (14 日) 在其個人微博回應稱，小米沒有雙線造車規劃。他表示智米是一家小米生態鏈企業，小米集團不會直接參與智米的戰略決策。

不過王化也提到智米出於興趣研究電動車，已組建一個小團隊，正在做非常早期的工作。

之前有陸媒指出，小米旗下的生態鏈公司智米科技已加入造車大軍，前通用泛亞的電動汽車專案負責人馬永東加盟，負責智米的整車業務。同時，不少北汽的電子電氣架構人員也在近期加入智米團隊。

業內人士認為，智米科技主要是依附在小米集團，因此自身並沒有造車經驗，所以投入造車的第一步便是從人才下手。

此外消息人士透露已有汽車設計公司正在與智米接洽，對接整車設計工作。該消息人士指出智米的造車方向也是乘用車，首款車型將是 SUV。而智米科技的造車業務目前與小米汽車保持獨立，尚未看到小米集團對智米科技的援助。

外界猜測，作為小米生態鏈的一員，智米科技投入造車與小米造車有關。

目前，小米汽車團隊擴張迅速，已有逾 500 人的研發團隊，同時小米汽車計畫將在 2024 年上半年推出首款車型。

雖然，小米造車進度神速，但中國新能源汽車市場競爭也進入白熱化，造車新勢力三強蔚來、小鵬、理想的產品陣容不斷擴大。2024 年將推出第一款電動車的小米，在未來的新能源汽車市場競爭中將面臨一場惡戰，如何突圍成為小米需要思考的問題。