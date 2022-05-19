〈陸港盤後〉美股狂瀉逾千點 港股險守20,000點大關 「股王」騰訊重挫逾6%

港股周四（19 日）賣壓出籠，恒生科技指數收盤重挫近 4%，港股「股王」騰訊 (00700-HK) 股價更重摔逾 6%，原因是美股周三收盤狂瀉上千點，引發投資人避險意識升高。

恒生指數周四收盤重挫 2.54% 至 20,120.68 點，恒生科技指數大跌 3.98%，騰訊股價驟跌 6.5%，盤中一度重摔逾 8%。

滬指收盤漲 0.36% 至 3,096.96 點，深成指漲 0.37% 至 11,250.06 點，創業板指漲 0.5% 至 2,377.13 點。兩市成交額合計人民幣 8,067 億元，「北向資金」淨流入 51.25 億元。

盤面上看，地產、建築、半導體類股的漲幅較大，電力、環保、汽車、農業、建材、保險、旅遊等族群走高。

美股道瓊指數周三收盤暴跌 1,164.52 點或 3.57%，標普 500 指數也大跌 4.04%，均寫下 2020 年 6 月以來最大單日跌幅。那斯達克中國金龍指數的跌幅也達到 2.51%。

投資人考量聯準會（Fed）可能會實施更激進的緊縮政策。Fed 主席鮑爾在周二表示，將持續升息，直到證據顯示通膨回落，這是他迄今為止最鷹派的言論之一。

騰訊之所以賣壓湧現，原因是騰訊周三發布的財報顯示，第 1 季營業利益年減 34% 至人民幣 372 億元，淨利更銳減 51% 至 234 億元，遠不如分析師原估的 296.71 億元。

中國國務院總理李克強周三在雲南主持「穩成長穩市場主體保就業座談會」，並表示 3 月以來經濟下行壓力進一步加重，特別是 4 月，但政府仍有政策空間因應新挑戰。儘管李克強做出這番宣示，但仍不足以壓制港股賣壓。

國盛證券指出，隨著中國政府持續推出穩增長、保經濟政策，政策疊加效應將逐步顯現，目前市場仍處於存量資金博弈狀態，可能會延續震盪築底結構性行情，短期內滬指上攻乏力，不排除回到 3,000 點附近盤整。

中原證券則說，預料股市將繼續震盪向上，投資人仍需密切關注政策面、資金面及外部因素變化，建議投資人短線上關注汽車、新能源、半導體等類股，中線繼續關注低估值藍籌股投資機會。