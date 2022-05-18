電子掌多頭兵符、金融吐悶氣 台股大漲240點收16296點收復十日線

美國 4 月零售、工業生產數據報佳音，激勵美國科技股周二大漲，台股今 (18) 日持續由電子股掌多頭兵符，台積電領軍上攻，率先重返月線，金融股也一吐悶氣回神強彈，帶動加權指數開高走高，終場上漲 240.77 點或 1.5%，收在 16296.86 點，收復十日線，成交值回升至 2340.93 億元。

櫃買指數終場上漲 1.75 點或 0.89%，收在 197.74 點，成交值 716.95 億元。上市櫃成交值 3057.88 億元。

台積電 ADR 周二上漲 3.22%，台積電 (2330-TW) 今天股價再跳空開高，一度漲 2%，衝上 541 元，終場收 538 元，站上月線大關；聯電已獲外資連 10 買，今天延續漲勢，重返 50 元之上，終場收 50.9 元，漲幅 1.6%；聯發科、鴻海、台達電、國巨、矽力 - KY、研華等指標股漲勢都相當凌厲。

市場資金積極流入電子族群，其中，面板雙虎人氣暢旺，群創 (3481-TW) 盤中大漲 8%，一舉收復 5、10 日線及月線，終場收 14.25 元，成交量高達 23.3 萬張，居上市個股之冠，友達同步上漲逾 5%，成交量 1.17 萬張，中小尺寸面板廠彩晶則漲 3%。

富邦金無懼外資連續多日賣超，在周五法說會登場前夕，今天帶量上攻，股價強彈 3.4%，收 63.7 元，金融族群午盤漲勢放大，包括國泰金、玉山金、華南金、第一金、開發金等均大漲 2-3%。

傳產族群同獲資金青睞，貨櫃三雄中以萬海漲逾 3% 最為強勢，長榮也上漲約 1.5%，台驊、新興、慧洋 - KY 等也表現不俗，航空雙雄股價不同調，華航漲逾 1%，長榮航則收小黑。

觀察盤面焦點股，華新不鏽鋼及電纜本業價量齊揚，加上投資印尼冰鎳廠，可望搭上特斯拉布局印尼順風車，今天股價勁揚超過 4%，收 39.4 元，挑戰收復 40 元關卡。

立凱 - KY 與美企簽署 MOU，提供磷酸鐵鋰及磷酸鐵錳鋰 (LMFP) 等鋰電材料專利與技術授權，激勵股價跳空漲停，達 72.6 元，站上月線。