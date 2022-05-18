台股強漲240點 外資回補逾百億 三大法人買超92.62億元

美股周二回神大漲，費半強彈逾 5%，台股今 (18) 日仍由電子股領軍攻高，金融股也擺脫頹勢、強勢彈升，帶動加權指數開高走高，終場上漲 240 點，收在 16296 點，站上十日線，三大法人合計買超 92.62 億元，外資回頭買超逾百億。

觀察三大法人今天資金變動情形，外資轉為買超 111.9 億元；投信同步買超 10.9 億元；自營商則反手賣超 30.17 億元。三大法人合計買超 92.62 億元。

權王台積電 (2330-TW) 今天股價跳空開高，一度漲 2%，衝上 541 元，終場收 538 元，收復月線；聯電已獲外資連 10 買，今天延續漲勢，重返 50 元之上，漲幅達 1.6%；聯發科、鴻海、台達電、國巨、矽力 - KY、研華等電子指標股漲勢都相當凌厲。

金融股方面，富邦金無懼外資連續多日賣超，在周五法說會登場前夕，今天帶量上攻，股價強彈 3.4%，收 63.7 元，金融族群午盤漲勢放大，包括國泰金、玉山金、華南金、第一金、開發金等均大漲 2-3%。

傳產族群同獲資金青睞，貨櫃三雄中以萬海漲逾 3% 最為強勢，長榮也上漲約 1.5%，台驊、新興、慧洋 - KY 等也表現不俗，不過，航空雙雄股價不同調，華航漲逾 1%，長榮航則小跌作收。

中鋼今天止跌回升，上漲 1.67%，聚亨、豐興、東和鋼鐵、燁輝、彰源等鋼鐵股漲勢都很強勁；台塑四寶股價全面揚升，均上漲超過 1%，台聚家族同樣表現亮眼，台聚、華夏股價勁揚逾 2.5%。

此外，面板雙虎人氣暢旺，群創大漲 8%，終場收 14.25 元，一舉收復 5、10 日線及月線，成交量高達 23.3 萬張，居上市個股之冠，友達同步上漲逾 5%，成交量 11.7 萬張，為上市個股第四大，中小尺寸面板廠彩晶則漲 3%。