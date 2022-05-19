〈宏碁展望〉持續孵化多重事業引擎 今年再推兩家小金虎IPO

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 近年持續強化多重事業引擎布局，董事長陳俊聖今 (19) 日表示，旗下小虎隊今年將至少再有 2 家 IPO(首次公開發行)，年底集團上市櫃家數可望突破 10 家，此外，旗下檢測維修服務商海柏特 (6884-TW) 繼年初 IPO 後，上半年也可望登錄興櫃掛牌。

根據宏碁統計，4 月非 PC 及顯示器事業營收占比達 21.9%，較去年同期 14.4% 增加 7.5 個百分點，顯示集團多重事業成長引擎策略持續發酵。

陳俊聖說，全球面臨供應鏈封城、通膨、塞港、升息、戰爭等多重不利因素，宏碁在全球逾 160 個國家都設有營運據點，因此只有一個地方有風吹草動，宏碁就會承受風險，近年也意識到需要有不同的商業引擎去抵禦風險，驅動整體營運成長。

宏碁持續推動集團小金虎上市櫃，除建碁 (3046-TW) 外，還包含安碁資訊 (6690-TW)、智聯服務 (6751-TW)、展碁國際 (6776-TW) 等，宏碁資訊 (6811-TW) 上周也通過櫃買中心上櫃審議會通過，預計下半年掛牌上櫃，宏碁智醫 (6857-TW) 則是在 3 月由興櫃戰略新版轉至興櫃一般版進行交易。

展望今年，陳俊聖說，目前確定會再推 2 個小金虎 IPO，預計上下半年各 1 家，第 3 家則還在努力中，屆時宏碁集團上市櫃、公開發行家數將突破十家。

陳俊聖進一步指出，宏碁已經找到孵化新事業的「成功方程式」，內部透過兩周一次的分享，每次由 1-2 家公司分享營運近況，藉由 20-30 家小老虎的交流，加速並縮短學習曲線，也讓 IPO 進程從過往 6-8 年進一步縮短，不過，他也強調，宏碁不會「志大才疏」，會評估自身能力才跨入布局，也不會一昧跟風市場潮流。