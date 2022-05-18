〈台股盤後〉台積電領軍電子指數站上月線 大盤狂飆240點收復十日線

美股收高帶動台股行情，各類股全面走揚，金融、電子權值股帶勁領漲，尤其台積電強攻領軍電子指數領先大盤站上月線，喜迎 520 行情，加權指數終場大漲 240.77 點、收在 16296.86 點，成交值 2340.93 億元。

高盛將台積電目標價由 860 元拉高到 912 元，里昂則指出在台積電宣布漲價後，二線晶圓代工廠將會跟進，預期聯電 2023 年起部分製程將跟漲 5-10%，受外資對晶圓雙雄按讚激勵，半導體族群股價今天群起反攻，台積電勁揚 8 元、1.5%，以 538 元作收，而聯電收漲 1.59%。

面板股更是買盤搶進焦點，群創大漲 8.77%，友達也強攻逾 5%，雙雙收復月線等所有短期均線。其餘電子權值股部分，矽力 - KY、聯發科、鴻海、台達電等紅通通一片。

金融股也擺脫防疫險理賠爭議及海外投資損失疑慮的陰霾，合庫金大漲 5%，華南金飆 4%，玉山金、富邦金、第一金、開發金等都上揚超過 3%，帶動金融指數強彈 2.87%，呈現低檔 KD 黃金交叉。

整體來說，台股今天持續大漲、日 K 連紅，但隨著 520 行情倒數，加權指數上檔不但將遇到月線反壓，還面臨下降趨勢線，若要突破則需要補量上攻，否則連漲氣勢將震盪。