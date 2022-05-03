〈中經院發布PMI〉4月非製造業NMI回跌 未來半年展望指數中斷連9月擴張

中華經濟研究院今 (3) 日公布我國 4 月非製造業經理人指數 (NMI) 回跌 0.7 個百分點至 55.1%，而未來六個月展望指數不僅中斷連 9 個月擴張，轉為緊縮，更大跌 10.2 個百分點至 45.7%。

中經院院長張傳章直指，本土確診數不斷創高，對內需消費造成衝擊，尤其是住宿餐飲業，因此，使未來六個月展望指數大幅走跌。

4 月 NMI 4 項組成指標中，商業活動、新增訂單和人力僱用擴張，供應商交貨時間上升。

圖表：中經院提供。

八大產業中，有七大產業 4 月 NMI 呈現擴張，依擴張速度排序為教育暨專業科學業 (60.2%)、零售業 (60.0%)、資訊暨通訊傳播業 (57.9%)、批發業 (55.3%)、營造暨不動產業 (55.2%)、運輸倉儲業 (54.0%) 和金融保險業 (52.7%)，住宿餐飲業 (37.5%) 則轉為回報 NMI 緊縮。

另一方面，非製造業採購價格 (營業成本) 指數再攀升 2.5 個百分點至 76.1%，創 2014 年 8 月指數創編以來最快上升速度，反映高漲的影響。

而對未來半年，八大產業中已有四大產業回報未來六個月展望呈緊縮，各產業依指數緊縮速度排序為住宿餐飲業 (27.8%)、營造暨不動產業 (39.7%)、金融保險業 (40.5%) 和批發業 (44.9%)。

另三大產業回報未來六個月展望呈現擴張，依序為資訊暨通訊傳播業 (60.5%)、運輸倉儲業 (55.4%) 和教育暨專業科學業 (53.1%)，零售業則回報持平 (50.0%)。