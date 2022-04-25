3月製造業生產指數連26紅 Q1創同期新高

經濟部統計處今 (25) 日公布 3 月工業及製造業生產指數，在半導體需求動能延續下，3 月製造業生產指數達 142.03，月增 19.19%、年增 1.95%，連 26 紅，年增幅則受傳產因停電檢修影響明顯收斂，累計第一季製造業生產指數達 133.78，季減 4.84%、年增 6.55%，則改寫歷年同期新高。

從行業別分析，統計處說，資訊電子產業仍以電子零組件業為主要貢獻來源，年增幅 3.78%，其中，半導體積體電路業年增 2.37%，主要受惠半導體業者持續擴增產能，帶動晶圓代工、IC 封測、IC 載板等生產增加所致，液晶面板及其組件業年增幅也達 1.79%，均創下歷年同月新高。

電腦電子產品及光學製品業方面，受惠企業加速數位轉型，帶動雲端資料服務需求成長，加上供應鏈缺料緩解、訂單遞延生產，以及受中國封城影響，部分廠商接獲轉單所致，指數創下歷年單月新高、年增 26.09%。

傳統產業中，機械設備業在全球半導體產業擴廠需求強勁帶動下，生產指數也創下歷年單月新高、年增 9.55%，汽車及其零件業也在新車上市帶動下年增 3.98%，不過化學原材料業及基本金屬業，分別受下游防疫產品需求減緩、部分廠商歲修、停電事件影響，生產指數分別年減 8.22%、5.56%。

統計處表示，303 全台停電事件對於傳統產業影響較大，統計處針對 2048 家製造業廠商進行調查，有近 342 家廠商 (占約 16.7%) 回覆受到影響，主要涵蓋化工、石油、塑橡膠製品、基本金屬業等，平均影響程度約達 2 成。

展望未來，經濟部統計處副處長黃偉傑指出，產業數位化發展下，將有助帶動高效能運算、物聯網、車用電子等晶片需求持續強勁，但後續還要關注疫情、俄烏局勢、中國封城等不確定因素，依目前預估，4 月製造業生產指數將年增 5%-8.2%，可望連 27 紅，增幅則因去年基期較高持續收斂。