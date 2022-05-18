朝野協商達共識 紓困特別條例將延長至2023年6月底

台灣本土疫情嚴峻，行政院函請同意《嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例》施行期限延長至 2023 年 6 月 30 日。立法院衛環委員會今 (18) 日邀集朝野協商，各黨團達成共識，同意延長期限，預計本周五 (20 日) 交由立法院會處理。

依據規定，紓困特別條例將於今年 6 月 30 日屆滿，行政院指出，有鑑於 COVID-19 在國際間仍屬嚴峻，且衡酌國內疫情發展變化快速，很難在 6 月 30 日前終止，相關防疫作為及防疫設備、物資以及醫療量能等，都有持續採行與整備的必要，並得繼續執行特別條例相關措施。

立法院衛環委員會今天召開朝野協商，有立委質疑，專家提出新冠肺炎未來將可從第五類傳染病降為第四類，若降級就不需要 24 小時通報，是否還有延長特別條例施行期限的必要性。

衛福部次長薛瑞元說明，目前台灣還處於疫情上升階段，狀況起起伏伏，必須到高峰後確定往下走，才有可能改為第四類法定傳染病。

紓困特別預算總計 8400 億元，目前尚餘 1300 多億元，將用於執行防疫措施，政院暫無增加總額修法的必要。

行政院已於 4 月函請立法院同意特別條例及特別預算施行期間延長 1 年，至 2023 年 6 月 30 日止，今天朝野立委協商取得共識，同意延長施行期限。