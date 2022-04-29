3月製造業燈號轉亮黃藍燈 1年半來首見

台灣經濟研究院今 (29) 日公布 3 月整體製造業景氣信號值，較上月減少 2.50 分至 11.59 分，燈號由綠轉為黃藍燈，是 2020 年 11 月以來首見，台經院解釋，此反映原物料短缺、高通膨壓力、中國經濟可能趨緩，以及全球供應鏈不穩等因素，對今年全球需求帶來更多不確定性。

台經院指出，儘管 3 月國內進出口額、製造業生產指數等皆創同期新高，但受到去年比較基期偏高，加上進口物價持續攀升，已影響原物料投入指標表現。

3 月景氣信號組成五大項目分數皆減少，依序為原物料投入、需求、售價、經營環境和成本，分別減少 1.44 分、0.88 分、0.11 分、0.04 分和 0.02 分。

亮藍燈 + 黃藍燈產業比重達 77%

若就不同燈號的消長來看，藍燈比重由 2 月的 7.33% 一口氣增至 32.05%，黃藍燈由 24.18% 增至 45.03%，綠燈由 50.97% 減至 22.52%，黃紅燈由 17.46% 減少至 0.40%，紅燈由 0.06% 降至 0.00%。

各產業中，亮藍燈者有食品業、飲料業、化學材料、橡塑膠製品、機械設備、汽車及其零件等；而少數亮黃紅燈者僅有梭織成衣業。

台經進一步說明，多數國家邊境管制措施已漸鬆綁，有助於全球經濟復甦，但俄烏戰事未尚停歇，國際農工原物料價格勢必維持高檔，缺料問題仍會持續，加上中國上海、昆山等地區嚴格封控措施，不僅打亂台商電子、半導體、汽車等產業生產供應，恐加重全球供應鏈不穩定。

因此，台經院示警，高通膨、農工原物料缺料和高生產成本已成為廠商必需面對的課題，也攸關我國製造業動力能否持續，是未來觀察重點。