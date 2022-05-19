環保署公布碳盤查新指引 供中小企業擬定減量對策

政府擬定 2050 淨零排放，企業即將面對各式各樣溫室氣體排放規範，環保署今 (19) 日公布「溫室氣體排放量盤查作業指引」，提供不同需求者瞭解盤查及執行方法，掌握自身排放情形，擬定減量對策。環保署 6 月起將與地方環保局合作，分區向中小企業舉行說明會。

環保署環管處長兼氣候變遷辦公室主任蔡玲儀表示，因應氣候變遷，全球超過 130 個國家、5200 家企業提出淨零排放的目標與時程。台灣也展開「溫室氣體減量及管理法」的修法，上周在立院討論時，以「2050 淨零排放」一條最受矚目，這是政府、事業、國民全體的共同目標，必須積極跟上全球腳步。

蔡玲儀說明，為協助國內產業因應全球供應鏈的要求，氣候變遷辦公室修正「溫室氣體盤查登錄作業指引」。過去 2015 年上路的版本只針對大型排放源，如今新版指引則增加了對中小企業自行展開盤查的協助。環保署規劃，從 6 月開始與地方環保局合作，分區舉辦多場說明會，向中小企業進行說明。

蔡玲儀指出，據經濟部統計，全台約有 10 多萬家從事製造業的中小企業，未來將面對國內外供應鏈要求進行盤查，將是最需要運用此新版指引的對象。不過，國內碳排貢獻也有 10% 來自住商服務業，環保署將輔導大型百貨零售業對用電、物流配送、廢棄物處理等範疇展開碳盤查，以作為減碳、節電的依據。

根據碳盤查作業指引，內容可分為三篇，第一篇是認識溫室氣體盤查，介紹何謂盤查、為什麼要盤查、誰需要盤查以及盤查有哪些規範、盤查作業基本程序、盤查結果哪些要查證、登錄或揭露。

第二篇則是開始盤查，由於盤查作業所使用的數據與資訊來自公司各個部門，因此建議企業內部先有高階主管召開起始會議，以確保盤查作業順利推動。本篇以中小企業為主，介紹盤查範圍邊界設定、有哪些排放源 (範疇)、如何使用環保署或經濟部網站建置的排放量計算工具。本篇以製造業、金融業及連鎖零售業盤查範例，方便使用者學習瞭解。

第三篇是環保署公告應盤查登錄大排放源適用的盤查作業程序。由於此類別的企業已執行盤查作業數年，應已熟悉本篇內容。

近期環保署將陸續辦理盤查作業輔導說明會，除製造業外，住商服務業也在輔導範圍。環保署表示，今年已與各地環保局合作，輔導服務業 (百貨、大型連鎖超市及連鎖便利商店) 及年排放量約 1 萬公噸的大型辦公大樓或機構進行盤查。盤查結果可提供企業瞭解自身碳排放來源，擬定減量對策。