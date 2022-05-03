〈中經院發布PMI〉4月製造業PMI連2跌 未來半年展望指數寫近2年低點

中華經濟研究院今 (3) 日公布 4 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 續跌 1.5 個百分點至 56.3%，呈現連 2 跌，主要是因新增訂單轉為緊縮，是 2020 年 7 月以來首見；同時，未來六個月展望指數也創 2020 年 8 月以來最慢擴張速度。

中經院說明，生產指數的擴張速度大幅趨緩，是 4 月製造業 PMI 擴張速度趨緩主因，而儘管製造業者仍樂觀看待未來景氣，但已有部分廠商表達憂心原物料價格、中國封控政策的衝擊。

就 PMI 5 項組成指標來看，新增訂單轉為緊縮，生產、人力僱用和存貨擴張，供應商交貨時間上升。

其中，新增訂單指數自 2020 年 7 月以來首次呈現緊縮，指數續跌 4.7 個百分點至 47.7%。

而生產指數雖持續擴張，惟指數續跌 5.0 個百分點至 50.2%。

圖表：中經院提供。

4 月六大產業全數回報 PMI 擴張，依擴張速度排序為化學暨生技醫療產業 (62.1%)、基礎原物料產業 (61.6%)、食品暨紡織產業 (59.6%)、電子暨光學產業 (59.1%)、電力暨機械設備產業 (58.1%) 和交通工具產業 (56.2%)。

儘管國內製造業者仍樂觀看待未來景氣，但部分經理人憂心地緣政治因素正推升原物料價格，造成成本攀升，再加上中國封控政策對供給和需求同步造成衝擊，未來六個月展望指數重跌 8.0 個百分點至 52.9% 創 2020 年 8 月以來最慢擴張速度。

六大產業中，僅三大產業回報未來六個月展望擴張，依指數擴張速度排序為化學暨生技醫療產業 (57.7%)、基礎原物料產業 (56.8%) 與電子暨光學產業 (52.5%)。

三大產業則回報未來展望為緊縮，依指數緊縮速度排序為食品暨紡織產業 (46.3%)、交通工具產業 (47.6%) 和電力暨機械設備產業 (48.8%)。