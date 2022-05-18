〈房產〉台積電設廠帶動投資熱 7月將有兩筆百億高雄土地標售

晶圓代工廠台積電 (2330-TW) 揮軍南下高雄投資新廠，帶動南台灣房市熱度升溫，商仲業者 CBRE 世邦魏理仕今 (18) 日宣布， 7 月將代理公開標售高雄百億元級的土地，預計在 7 月 28 日開標。

世邦魏理仕接受委託的高雄土地標售案、分別為「高雄市鼓山區凹子底商業地」及「高雄市路竹區工業土地及建物」，其中鼓山區土地，面積約 3,459 坪，土地使用分區為特定商業專用區，基地三面臨路，為高雄稀有大規模商業開發基地，適辦公大樓、飯店、零售業、百貨商場、購物中心等大型開發。

至於高雄路竹區土地及建物，則為工業用地暨廠房，土地面積共約 2 萬 3429 坪，現有廠房約 1 萬 1192 坪，也是北高雄稀有大面積釋出的工業地。

自從台積電宣布預計投資 200 億美元，在楠梓區設廠後，高雄市府隨後跟進，表示將搭配周邊封測廠聚落與南科，形成「半導體 S 廊帶」的訊息，加速高雄投資升溫。世邦魏理仕分析，今年第一季各縣市大型不動產交易分布，高雄市總成交金額約 113 億元，年增率高達 52%，為雙北及台中市以外最受投資人青睞的區域。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶指出，高雄房市持續升溫，今年第一季高雄投資市場最大買方為建商，共投入近 85 億元，包括興富發 (2542-TW)、國揚 (2505-TW) 等知名建商陸續購買市區土地，顯示建商對於未來房市前景深具信心。

今年第一季高雄投資第二大動能，來自製造業者購買工業廠地，成交金額約 13 億元；觀察 2021 全年自用型買方活動，在高雄投入不動產金額高達 104 億元，年成長 182%。

李嘉玶表示，據觀察，過去 5 年高雄不動產投資市場成交額，除 2020 年受到新冠疫情影響外，投資金額已連數年穩定上升，可見資金南下布局態勢越趨明顯。