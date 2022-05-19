不再屈就支付服務 Block劍指金融生態系統 華爾街看漲

前名為 Square 的支付服務公司 Block (SQ-US) 時隔 5 年再次舉辦投資者日，這期間發生很多變化，就連公司格局也有明顯突破。

Block 執行長 Jack Dorsey 周三 (18 日) 表示：「我們不再只是支付服務公司了。」

Block 公司於 2009 年創立，當時命名為 Square，專司小型商家信用卡支付服務，透過可搭載於手機的信用卡讀卡機，提供點對點支付，後續更陸續收購經營先買後付業務的支付服務 Afterpay，以及知名饒舌歌手 Jay-Z 創立的串流音樂服務 Tidal，此外 Block 也經營一家 FDIC 保險銀行以提供股票和數位貨幣交易。

Square 在 2021 年改名為 Block，強調朝向數位貨幣及區塊鏈為主的業務內容。Dorsey 說：「這些產品，每一個都只有單一目的：打造簡單的工具，使大眾更能融入經濟。」

Block 周三在投資者日上宣布已收購 GoParrot 公司，後者於 2017 年成立，總部設於紐約，專為餐廳打造一體化數位下單和行銷平台。

GoParrot 一直是 Block 長期合作夥伴，其產品整合 Block 的解決方案生態系統，GoParrot 旨在幫助餐廳通過其全通路軟體，更輕鬆地與客戶建立聯繫，也提供餐廳行銷軟體，可自動提供一些活動，也可讓賣家獲取行銷報告，以查看客戶參與度並了解營收成長狀況。

Block 周三藉由投資者日宣布，公司轉型為一個金融生態系統，而不僅僅只是支付服務供應商。Block 表示，公司在價值 1900 億美元的市場中只有 3% 的滲透率。

儘管如此，Block 對提供長期財務預測仍持謹慎態度，理由是金融科技領域的趨勢正不斷變化。

受疫情期網購需求激增的推動，該股去年創下歷史新高，但在過去 12 個月，由於經濟放緩和升息，高估值科技股失去吸引力，股價下跌 60%。

華爾街部分分析師認為該股遭過度拋售，周二 Baird 分析師將 Block 稱為「新鮮選擇」，因該公司達到「金融科技公司三連勝」，亦即成長快速、有獲利且有淨現金。Baird 分析師團隊對其目標價為每股 120 美元，較現行股價隱含 42% 漲幅。

根據 FactSet 調查，分析師平均目標價為每股 150.37 美元。分析師對該公司今年獲利的共識預期為 EPS 0.83 美元，較 2021 年 EPS 1.71 美元的水準大幅下降。

Wolfe Research 分析師預計，該公司 EBITDA 基礎上的中長期利潤率可能超過 35%，其股票目標價為 140 美元，評級為「優於大盤」。

瑞穗證券分析師 Dan Dolev 也看好該股，給予「買進」評級，目標價為 135 美元。他在周三報告中指出，單就該公司的 Cash App 利潤就超過 40%，遠高於分析師目前估計的 -20%。

Dolev 寫道：「大環境不喜歡無利潤的科技股，因此 Block 有獲利、有利潤可能是股價自此大幅上升的一大推力，可望重新點燃該股的狂歡之火。」

儘管如此，在美股普遍遭拋售的情況下，Block 周三股價仍收低 3.22% 至每股 82.06 美元，盤後續跌 1.86%。