〈俄烏衝突〉麥當勞揮別俄羅斯 宣布出售在該國業務

在兩個月前因俄烏戰爭暫停在俄國業務之後，麥當勞周一（16 日）表示，將出售其在俄羅斯業務。麥當勞在聲明中指出，戰爭引發的人道危機主義不符合公司價值觀，且日益惡化的營運環境也讓公司難以經營。

麥當勞聲明表示，俄烏戰爭引發的人道主義危機，以及日益惡化的不可預測營運環境，讓公司已無法繼續在保留俄羅斯業務，也不符合公司價值觀。

麥當勞表示正在尋找當地買家並在當地進行「去金拱門計畫（de-Arching）」，意味著要收掉當地所有的連鎖門市、標誌、菜單與品牌，不過會保留在俄國的商標。

麥當勞在當地共有 800 多家餐廳與 6.2 萬名員工，承諾將確保這些員工在交易完成前能繼續給薪，且在新東家的入主下保住工作。

自俄烏戰爭 2 月底爆發以來，麥當勞在烏克蘭的餐廳一直受到俄國軍隊攻擊，目前仍處於關閉狀態，不過仍維持當地員工給薪。俄國與烏克蘭兩國的銷售額占麥當勞體系整體銷售額的 2%，營收與營益分別占約 9% 與 3%。

該公司表示，退出俄國市場相關決定將提列 12 億至 14 億美元的主要非現金支出。3 月關閉業務造成約 5,000 萬美元損失，相當於每股虧損 0.05 美元至 0.06 美元。

最早在俄烏戰爭爆發時，麥當勞並未表態，但在公眾強烈抗議與壓力之下，才宣布關閉在該國業務，其他星巴克 (SBUX-US)、可口可樂 (KO-US) 等西方國家品牌也跟進。

截稿前，麥當勞 (MCD-US) 美國開盤前股價略漲 0.35%，每股暫報 245.04 美元。