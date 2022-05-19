〈紐約匯市〉風險情緒一閃即逝 美元反彈 終止連三跌

對全球增長前景與通膨飆升的擔憂，使美股遭逢猛烈拋售，風險情緒再度降溫，美元指數周三 (18 日) 反彈，中止連續 3 天的跌勢，風險貨幣昨日大漲後回檔，歐元、澳幣和英鎊均走貶。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.54%，報 103.92，結束 3 月中旬以來最長跌勢。

Caxton 市場信息主管 Michael Brown 說：「可以想見，昨日的風險反彈似乎是暫時的，美元避險需求再度出現，不過即使市場情緒不太穩定，美國公債仍尚未找到買盤。」

Brown 還稱，理論上來說，美元指數成功守在之前的支撐點上方，即 103.20，這對多頭來說是個好消息，再加上持續低迷的經濟背景，目前應有助於美元保持穩定。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周二承諾，會在必要情況下將利率調升至中性水準以上，以遏阻通膨飄升。市場普遍預期，聯邦基金利率會在 2023 年中期達到 3.5% 左右。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 外匯主管 Jane Foley 表示：「這是個強烈的提醒，告訴投資人 Fed 將升息，而且可能以非常快的速度升息。」她並稱，鷹派的 Fed 是市場情緒比昨天更脆弱的原因。

歐元兌美元自一周高點下跌，貶 0.84% 至 1.0461 美元。荷蘭央行總裁 Klaas Knot 前一天表示，一旦通膨擴大，歐洲央行 (ECB) 可能在 7 月升息 2 碼。

德國商業銀行 (Commerzbank) 分析師 Ulrich Leuchtmann 稱，Knot 是歐洲央行中態度較鷹的成員之一，他的觀點不一定反映央行理事會的整體看法，不過，Knot 的言論也為 ECB 鷹派開啟一條新的進攻路線。

英鎊兌美元貶 1.21% 至 1.2338 美元，結束連 3 天的漲勢。

英國公布 4 月通膨率繼續攀升，年增率自 3 月的 7% 增至 9%，創下 40 年新高，隨著家庭面臨更高的生活成本，英國央行在收緊政策上面臨更多壓力。

被視為風險偏好流動性指標的澳幣，也因投資人的悲觀態度而走低，澳幣兌美元貶 1.09% 至 0.6952 美元。

澳洲公布 3 月薪資增長幾乎停滯，薪資成長率不到總體通膨率的一半，引發人們對於實質薪資縮水的擔憂情緒，並縮減對央行大幅升息的押注。

日圓兌美元升 0.86% 至 128.25 日圓，創下近一周來最高水平。

加密貨幣普遍走低，比特幣再度跌破 30,000 美元關卡，下跌 3.3% 至 29,251.6 美元，以太幣也跌破 2,000 美元，下滑 4.6% 至 1,966.7 美元。

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