葉倫：若歐洲全面禁止俄羅斯能源 恐拖累全球經濟 最終弊大於利

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 週四 (21 日) 警告，若歐洲全面禁止俄羅斯能源進口，可能會進一步傷害全球經濟，最終弊大於利。她建議西方國家在不完全斷絕歐洲關鍵能源供應的情況下，減少俄羅斯能源收入。

葉倫表示，歐洲顯然需要減少能源方面對俄羅斯的依賴，但當考慮全面禁止歐洲石油進口時，需要謹慎。

葉倫指出，此舉將明顯推升全球石油價格，並對歐洲和其他地區造成破壞性的影響。同時，對俄羅斯的打擊可能反而較小，因為儘管俄羅斯能源出口可能因此減少，但出口價格卻會上漲。

目前俄羅斯仍可從對歐洲的能源銷售中賺得美元和歐元，削弱西方國家制裁對該國經濟的打擊。

葉倫認為，如果歐盟繼續推動禁止俄羅斯能源進口的計畫，歐洲國家幾乎肯定會面臨石油、煤炭和天然氣價格大幅上漲的局面。

歐盟執委會曾表示，歐洲有近一半的天然氣進口來自俄羅斯，近三分之一的石油進口來自俄羅斯。歐盟執委會副主席 Frans Timmermans 表示，歐盟無法徹底停止從俄羅斯進口能源，因為這麼做對自身的傷害比傷害普丁更大。

摩根大通先前預測，如果俄國原油供給持續中斷，布蘭特原油可能在今年底前漲至破紀錄的每桶 185 美元。瑞銀集團商品分析師 Giovanni Staunovo 也預測，戰事若持續下去，布蘭特可能突破每桶 150 美元。