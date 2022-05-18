〈台幣〉29.6字頭曇花一現 逾半升幅回吐收29.71元

台北股匯今 (18) 日雙雙走揚，在拋匯潮帶動下，新台幣兌美元匯率一度升上 29.6 字頭，外資回頭買超台股逾百億，大盤強漲 240 點，但午盤過後，新台幣匯價升幅逐漸收斂，終場升值 2.2 分，以 29.71 元作收，仍為一周以來的高點，台北及元太外匯市場總成交值 15.67 億美元。

國際美元持續走低，新台幣兌美元匯率今天延續昨天強彈氣勢，盤中最高來到 29.661 元，升值 7.1 分，為 5 月 6 日以來的高點，但下午逐漸湧現美元買盤，逾半升幅回吐，終場升 2.2 分，收在 29.71 元，台北外匯市場成交值 10.21 億美元，元太外匯市場成交值 5.46 億美元。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 17 日表示，Fed 會繼續推動收緊貨幣政策直到通膨明顯下降，並強調，在物價開始回落至健康水準之前將支持升息，不排除必要時將利率推至限制性區間。美元指數已連續 3 天走低，下滑至近 2 周低點。

受美股強彈激勵，台股今天仍由電子股領軍攻高，金融股也擺脫頹勢、強勢彈升，帶動加權指數開高走高，終場大漲 240 點，收在 16296 點，站上十日線，外資回頭買超 111.9 億元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.26%，韓元勁揚 0.66%，歐元升值 0.5%，新加坡幣升 0.09%，新台幣升 0.07%，日圓也小升 0.05%，人民幣則貶值 0.07%。