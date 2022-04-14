〈財報〉增提信貸損失準備 富國銀行第1季營收未達預期

富國銀行 (WFC-US) 周四 (14 日) 發布的第 1 季財報營收低於預期，因為該銀行提撥更多資金來應對信貸損失。

第 1 季財報數字如下：

●每股獲利 88 美分，高於 Refinitiv 估計的每股 80 美分

●營收 175.9 億美元，低於估計的 178 億美元。

該行在第 1 季提撥 11 億美元來彌補更多的貸款損失。

CEO 沙夫 (Charlie Scharf) 在財報聲明中指出，「雖然信貸損失可能會從歷史低點開始策上增加，但我們應該仍是淨受益者，因為我們即將受惠於利率上升。我們擁有強大的資本，而且我們偏低的支出可以創造更大的投資獲利。」

富國銀行股價在周四盤前交易中下跌 2%。

與摩根大通等大型銀行同行不同，富國銀行擁有龐大的華爾街部門，更專注於美國零售和商業銀行客戶。

這代表富國銀行的獲利預期不會像其他同業那樣大幅下調，因市場波動導致當季投資銀行費用預期暴跌。

摩根大通 (JPM-US) 周三 (13 日) 發布財報表示，由於烏克蘭戰爭對俄羅斯實施制裁，導致市場混亂，造成 5.24 億美元的損失。該行還表示，為預期貸款損失提撥 9.02 億美元信貸準備金，而去年同期為 52 億美元。

相比之下，分析師預計富國銀行將成為利率上升和貸款增加反彈的最大受惠者之一，這將增加其收取的利息收入。聯準會 (Fed) 上個月開始升息來對抗通膨，Fed 數據顯示，在商業借款人的推動下，銀行貸款在第 1 季增加了 8%。

富國銀行股價今年來上漲約 1%，是美國 6 家最大銀行中表現最好的，其中大多數同行都出現 2 位數的跌幅。例如，摩根大通股價今年來下跌超過 19%。