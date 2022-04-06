趁便宜快撈！富國喊買這13檔金融科技股、支付股

富國銀行分析師認為，現在是時候買進金融科技股和數位支付股了。

分析師 Jeff Cantwell 周二對該產業中 13 家公司持看漲立場，且全數給予「加碼」評級，這些公司包括：

Shopify (SHOP-US) Block (SQ-US) PayPal (PYPL-US) Adyen (ADYEY-US) Bill.com (BILL-US) Fidelity National Information Services (FIS-US) Fiserv (FISV-US) Flywire (FLYW-US) Global Payments (GPN-US) Marqeta (MQ-US) Paymentus Holdings (PAY-US) Toast (TOST-US) Wex (WEX-US)

Cantwell 認為，金融科技公司的市場成長商機達 1.5 兆美元，未來 10 年的年化成長率達 6%，其產業推動力來自 4 大主題。

首先是數位化，因數位支付的採用率越來越高。第二是現代化，無論是商家還是消費者，在日常生活中都偏好使用現代化工具。

第三，部分金融科技公司轉向基於「雲端即是服務」模式，用於帳戶處理、詐騙防護、電子錢包和其他服務。第四，加密貨幣的出現與整合也是主要因素。

「儘管當前的地緣政治 / 宏觀環境帶來挑戰，但我們相信公司的基本面將繼續強勁。」Cantwell 預期，該產業今年合併營收將增加 33%，2023 年增加 26%，兩年平均增幅約 30%，幾乎較疫情前 2019 年的水準加快近 3 個百分點。

他補充，，金融科技股今年獲利可以成長 15%，明年可以成長 17%，遠高於 S&P 500 成分股同期獲利， S&P 500 成分股今年獲利預估成長 8%，明年預估成長 11%。

與此同時，估值提升了金融科技股的吸引力。 Cantwell 指出，該集團股價營收比約 5.5，本益比約 16 (即股價約為未來 12 個月營收額的 5.5 倍、EPS 16 倍)，過去 6 個月來，該比率已大幅縮降，且低於 S&P 500 指數，S&P 500 指數預估今年本益比 20 倍，2023 年預估本益比 18。

但他說，這樣的折價不會永遠持續，所以投資者現在必須抓緊機會買進。

「我們預期這些公司的基本面將於今、明兩年強化，目前該產業對廣泛市場的折價將不復存在。由於我們預期營收成長和獲利成長強勁，金融科技股未來 2 年間應將超越市場，所以目前金融科技股的估值和廣泛市場間的估值價差正在縮減，偏向有利金融科技股。」

儘管後勢看漲，但由於科技股遭到拋售，那斯達克綜合指數周二下跌 2.26%，大多數成分股都走低。