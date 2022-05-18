〈台達化法說〉積極擴大非中國市場比重 推兩策略因應

台達化 (1309-TW) 副總顏太明今 (18) 日表示，因應中國大幅擴大 ABS、PS、EPS 產能，將積極提高非中國市場比重，並祭出兩大階段策略，目標今年維持全產全銷、優化產品組合，並持續擴產以及去瓶頸。

總經理吳培基表示，台達化 ABS 中國銷售占比已從過往 7 成，目前已不到 6 成，目標今年持續降低；EPS 銷售市場都為非中國區；GPS 則多直接銷售給客戶，市場競爭影響較小。

吳培基指出，中國市場對營運波動較明顯，在價格上升週期時，漲勢往往較明顯，但相對下跌時跌勢也很劇烈，因此，長期而言，分散非中國市場、加速多元化策略布局，主打直接銷售給客戶，是主要策略。

顏太明表示，第一階段將針對產量與產品組合優化，今年目標維持產能全產全銷，產能將提高至 44.9 萬噸，年增 3%；另外，一般級 EPS 產品、直接對客戶銷售 ABS 產品，以及射出級 GPS 此三類產品獲利表現優異，因此將會持續提高三產品銷售比重。

第二階段將聚焦製程、投資、市場等面向突破目前營運，顏太明表示，公司持續擴廠，預計古雷 EPS 新廠將於 2024 年第三季投產，年產能 20 萬噸。

顏太明說，公司還將針對目前廠房去瓶頸，提升製程設備效率，預計 ABS 年產能可望提升 1.2 萬噸、EPS 增加 4200 噸，明年第四季可望完成；另一方面也將實踐 ESG，減少水電排放，推動安全管理等舉措。